524/2000

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Desenvolva um anúncio dinâmico de vídeos de 30 segundos para redes sociais, direcionado a criadores de conteúdo, mostrando como conteúdos curtos e cativantes podem ser produzidos rapidamente. O vídeo deve adotar um estilo visual acelerado e energético, com cortes rápidos e gráficos vibrantes, acompanhado de música moderna e contagiante. Demonstre a eficiência de transformar ideias simples em vídeos polidos usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro, aproveitando vários Modelos e cenas para alcançar um visual profissional sem edição extensa.
Produza um vídeo instrucional de 60 segundos voltado para novos funcionários em um ambiente corporativo, detalhando um processo de integração digital simplificado. A estética visual deve ser limpa, profissional e fácil de seguir, apresentando texto claro na tela e uma geração de narração calma e autoritária. Para garantir máxima acessibilidade e clareza na criação deste vídeo, utilize legendas proeminentes e integre imagens profissionais relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque para ilustrar cada etapa de forma eficaz.
Imagine um vídeo de IA generativa visionário de 40 segundos projetado para entusiastas de tecnologia, explorando o futuro do trabalho em uma era de automação avançada e criatividade. O estilo visual deve ser futurista e artístico, empregando paisagens digitais abstratas, efeitos de partículas cintilantes e um design sonoro sofisticado e etéreo com música eletrônica ambiente. Utilize redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para otimizar para várias plataformas e incorpore elementos visuais únicos através de Modelos e cenas para evocar um senso de maravilha e inovação, mostrando o potencial para vídeos de qualidade de estúdio.
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Transformação Digital

Crie vídeos impactantes que expliquem, documentem e treinem sobre suas iniciativas digitais com uma plataforma de vídeo de IA intuitiva, transformando ideias complexas em guias visuais claros.

Crie Seu Roteiro de Transformação Digital
Comece delineando seu conteúdo. Utilize o recurso "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" para gerar instantaneamente um rascunho de vídeo, convertendo suas ideias escritas em uma narrativa visual para sua transformação digital.
Selecione Avatares de IA e Visuais
Enriqueça sua mensagem escolhendo de uma biblioteca diversificada de "avatares de IA" para representar sua marca ou explicador, tornando seus conceitos de transformação digital mais relacionáveis e envolventes.
Refine com Voz e Branding
Personalize ainda mais seu vídeo usando "geração de narração" para transmitir sua mensagem em vários tons e idiomas, garantindo que sua comunicação de transformação digital seja globalmente compreendida e consistente.
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu "vídeo de IA" e facilmente "exporte" em vários "proporções de aspecto" para se adequar a todos os seus canais de comunicação, compartilhando efetivamente suas atualizações de transformação digital com seu público.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Acelere Campanhas de Marketing

Produza rapidamente anúncios de vídeo de alto impacto com IA, gerando leads e promovendo novos produtos ou serviços digitais de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de IA?

O HeyGen revoluciona a produção de vídeos transformando seu texto em vídeos envolventes com avatares de IA realistas. Nossa plataforma capacita os usuários a gerar vídeos de qualidade de estúdio sem esforço, tornando o controle criativo complexo acessível a todos através de vídeo de IA generativa.

Que tipos de conteúdo de marketing posso criar com o HeyGen?

Com o HeyGen, você pode criar uma ampla gama de conteúdos de marketing, incluindo vídeos para redes sociais, vídeos de treinamento e muito mais. Utilize nossa extensa biblioteca de modelos alimentados por IA para produzir documentação de vídeo profissional e várias outras criações de vídeo adaptadas às suas necessidades específicas.

O HeyGen pode personalizar o conteúdo do vídeo para corresponder à minha marca?

Absolutamente, o HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você integre seu logotipo, cores da marca e conteúdo de estoque em seus vídeos. Isso garante que cada vídeo esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca, oferecendo amplo controle criativo sobre a saída do seu criador de vídeos de transformação digital.

O HeyGen suporta a criação de vídeos em vários idiomas?

Sim, o HeyGen oferece suporte abrangente a vários idiomas, permitindo que você crie vídeos para um público global. Nosso avançado Gerador de Voz de IA pode produzir narrações com som natural a partir do seu texto para vídeo, facilitando a comunicação perfeita em vários idiomas.

