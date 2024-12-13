O Gerador Definitivo de Vídeos de Treinamento para Transformação Digital

Entregue vídeos envolventes de treinamento e integração de colaboradores com avatares de IA hiper-realistas, aumentando a compreensão e retenção.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos especificamente para novos funcionários em "treinamento e integração de colaboradores", detalhando "POPs" complexos relacionados a ferramentas digitais. O vídeo deve apresentar visuais claros e passo a passo e um tom de áudio amigável e instrutivo, aproveitando a capacidade de "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para converter instruções técnicas de forma fluida.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 2 minutos direcionado a gerentes de projeto e líderes de equipe, ilustrando os benefícios práticos de uma "plataforma de IA generativa" para a criação eficiente de "documentação em vídeo". O estilo visual deve ser moderno e dinâmico, com gráficos envolventes, complementado por uma narração energética e convincente, aproveitando ao máximo os diversos "Modelos e cenas" da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo tutorial de 45 segundos voltado para treinadores técnicos e desenvolvedores de software, destacando a simplicidade de usar recursos de "texto para vídeo" dentro de uma plataforma de "geração de vídeos de treinamento para transformação digital". Mantenha um estilo de animação minimalista com sobreposições de texto na tela, acompanhado por uma narração precisa e explicativa, impulsionada pelo recurso avançado de "Geração de narração" da HeyGen.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Seu Gerador de Vídeos de Treinamento para Transformação Digital

Produza vídeos de treinamento para transformação digital de forma envolvente com nossa plataforma de IA intuitiva, simplificando seus processos de L&D e capacitando sua equipe.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece digitando ou colando seu conteúdo de treinamento para transformação digital no editor de roteiros. Nossa capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro, impulsionada por nossa plataforma de IA generativa, preparará seu conteúdo para a criação de vídeo de forma fluida.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA profissionais para apresentar seu material de treinamento, garantindo uma presença envolvente e consistente na tela.
3
Step 3
Adicione Narrações Profissionais
Enriqueça seu vídeo com narrações de IA de alta qualidade em vários idiomas e estilos, proporcionando uma narração clara e impactante para seu conteúdo de treinamento.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento
Finalize seu projeto e exporte seu vídeo de treinamento no formato desejado, pronto para distribuição imediata aos seus colaboradores para uma integração eficaz na transformação digital.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conceitos Complexos

Transforme tópicos complexos de transformação digital e POPs em documentação em vídeo fácil de entender, tornando informações complexas acessíveis para todos.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos com IA?

A plataforma de IA generativa da HeyGen revoluciona a criação de conteúdo, permitindo que os usuários produzam vídeos de alta qualidade de forma fácil usando **Avatares de IA** e capacidades de **texto para vídeo**. Isso a torna um criador de vídeos online intuitivo para diversas necessidades.

A HeyGen pode ser usada para geração de vídeos de treinamento para transformação digital e documentação em vídeo?

Com certeza, a HeyGen serve como um poderoso gerador de vídeos de treinamento para transformação digital, permitindo que equipes de L&D criem vídeos de treinamento envolventes e documentação em vídeo detalhada com facilidade. Seus recursos intuitivos simplificam a produção de conteúdo de aprendizado crucial para **treinamento e integração de colaboradores**.

Quais recursos avançados a HeyGen oferece para personalização de vídeos?

A HeyGen oferece recursos avançados como narrações de IA realistas e uma vasta biblioteca de **Modelos e cenas** para personalizar seu conteúdo. Os usuários também podem aproveitar mais de **140 idiomas** para alcance global e personalizar a marca com seu logotipo e cores.

Quais funcionalidades principais tornam a HeyGen um criador de vídeos online versátil?

As funcionalidades principais da HeyGen permitem a criação rápida de **vídeos explicativos** e **vídeos para redes sociais** diretamente a partir de texto. Como um criador de vídeos online intuitivo, inclui recursos como redimensionamento de proporção de aspecto e uma robusta biblioteca de mídia para atender a várias plataformas e necessidades de conteúdo.

