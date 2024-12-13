Sim, o HeyGen reduz significativamente os custos e o tempo de produção de vídeos ao utilizar avatares de IA e uma biblioteca de mídia abrangente, eliminando a necessidade de equipamentos caros ou atores. As capacidades fáceis de edição de vídeo da plataforma e os modelos prontos para uso agilizam ainda mais o processo criativo para a criação eficiente de conteúdo.