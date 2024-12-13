Gerador de Vídeos de Serviços Digitais para Conteúdo Instantâneo

Crie vídeos de alta qualidade para redes sociais e marketing sem esforço usando o recurso intuitivo de texto para vídeo a partir de script do nosso gerador de vídeos de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo informativo de 60 segundos direcionado a gerentes de marketing no setor de tecnologia B2B, explicando um novo recurso ou serviço de software. O estilo visual deve ser elegante e profissional, incorporando infográficos animados e imagens de arquivo da biblioteca de mídia, complementados por uma narração confiante e articulada. Enfatize como a capacidade de texto para vídeo a partir de script do HeyGen pode transformar facilmente conteúdo escrito complexo em vídeos envolventes e profissionais.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 30 segundos no estilo viral para influenciadores de mídia social, demonstrando uma dica rápida ou avaliação de produto para ajudá-los a criar vídeos de forma eficiente. A estética visual deve ser dinâmica e moderna, com cortes rápidos, texto em negrito e uma trilha sonora popular de fundo. Mostre como a ampla gama de modelos e cenas do HeyGen permite que os criadores gerem rapidamente conteúdo atraente que captura a atenção e impulsiona o engajamento.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de boas-vindas de 45 segundos para novos funcionários, especificamente para departamentos de RH que buscam melhorar a narrativa em vídeo. O estilo visual e de áudio deve ser profissional, acolhedor e convidativo, apresentando vídeos de alta qualidade de ambientes de escritório e avatares de IA amigáveis. Ressalte a importância de incluir legendas precisas geradas pelo HeyGen para garantir acessibilidade e clareza para equipes diversas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Serviços Digitais

Transforme suas ideias em vídeos profissionais e de alta qualidade para serviços digitais sem esforço com nosso gerador de vídeos de IA intuitivo, projetado para velocidade e impacto.

1
Step 1
Crie Seu Script
Comece inserindo ou colando seu script. Nossa plataforma utiliza sua capacidade de texto para vídeo a partir de script para lançar a base do seu conteúdo, ajudando você a criar vídeos.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Aprimore sua mensagem selecionando entre uma variedade diversificada de avatares de IA. Escolha o apresentador perfeito para transmitir seus serviços digitais de forma eficaz e profissional.
3
Step 3
Aplique Elementos de Branding
Garanta a consistência da marca aplicando seu logotipo e cores da marca usando os controles de branding. Isso personaliza seus vídeos de marketing para máximo impacto e reconhecimento.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Alta Qualidade
Gere seu vídeo final. Com redimensionamento de proporção e exportações, prepare seus vídeos de alta qualidade para qualquer plataforma, garantindo que sejam profissionais e prontos para impressionar.

Demonstrações de Sucesso do Cliente

Crie vídeos de IA envolventes para mostrar efetivamente histórias de sucesso de clientes e construir confiança.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de alta qualidade para diversos fins?

O HeyGen é um avançado gerador de vídeos de IA que permite criar vídeos profissionais sem esforço. Nossa plataforma utiliza IA para produzir vídeos de alta qualidade adequados para marketing, redes sociais e comunicações internas, aprimorando sua narrativa em vídeo.

Que tipo de avatares de IA posso usar para melhorar minha narrativa em vídeo?

O HeyGen oferece uma seleção diversificada de avatares de IA realistas para dar vida ao seu conteúdo de vídeo de serviços digitais. Esses avatares de IA ajudam a entregar mensagens envolventes e elevar sua narrativa em vídeo sem a necessidade de se filmar.

É fácil transformar prompts de texto em vídeos envolventes com o HeyGen?

Sim, o HeyGen torna incrivelmente fácil criar vídeos diretamente de prompts de texto usando seu poderoso gerador de texto para vídeo. Basta inserir seu script, e o HeyGen gerará um vídeo profissional com narrações e visuais sincronizados.

O HeyGen oferece modelos prontos para criação de vídeos profissionais?

Com certeza! O HeyGen fornece uma ampla gama de modelos prontos e uma interface de arrastar e soltar para simplificar a criação de vídeos profissionais. Você também pode personalizar os controles de branding para garantir que seus vídeos de marketing estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua empresa.

