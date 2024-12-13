Desenvolva um vídeo de 1 minuto direcionado a equipes de vendas técnicas, ilustrando a integração perfeita de CRM para alcance automatizado. O estilo visual deve ser elegante e profissional, apresentando gravações de tela dinâmicas de um fluxo de trabalho de integração, complementadas por uma narração clara e autoritária. Destaque como os avatares de IA da HeyGen podem entregar mensagens personalizadas em escala, reduzindo o esforço manual enquanto aprimoram o `alcance de vídeo habilitado por IA` através de `integrações de API`.

