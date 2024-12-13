Criador de Vídeos de Vendas Digitais: Crie Vídeos Envolventes com IA

Produza vídeos de vendas personalizados que convertem, usando avatares de IA realistas para se conectar efetivamente com cada prospecto.

Desenvolva um vídeo de 1 minuto direcionado a equipes de vendas técnicas, ilustrando a integração perfeita de CRM para alcance automatizado. O estilo visual deve ser elegante e profissional, apresentando gravações de tela dinâmicas de um fluxo de trabalho de integração, complementadas por uma narração clara e autoritária. Destaque como os avatares de IA da HeyGen podem entregar mensagens personalizadas em escala, reduzindo o esforço manual enquanto aprimoram o `alcance de vídeo habilitado por IA` através de `integrações de API`.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo instrucional de 90 segundos voltado para gerentes de operações de marketing, demonstrando como aproveitar métricas avançadas de desempenho de vídeo. A estética visual deve ser orientada por dados, com gráficos animados mostrando `análises de engajamento de vídeo`, acompanhados por uma voz gerada por IA animada e informativa. Explique como as `Legendas/captions` da HeyGen melhoram a acessibilidade e como `Modelos e cenas` simplificam a criação de conteúdo diversificado para `Personalização por IA` em escala.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo abrangente de 2 minutos para gerentes de TI de empresas, detalhando os robustos recursos de segurança e conformidade da plataforma. Empregue um estilo visual limpo e confiável com gráficos sutis enfatizando a integridade dos dados, acompanhado por uma narração autoritária e tranquilizadora. Enfatize como a `conformidade SOC 2` é mantida em `espaços de trabalho ilimitados` e como a `Geração de narração` pode ser usada com segurança, enquanto o `Redimensionamento de proporção e exportações` garante implantação versátil em vários sistemas empresariais.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um guia rápido de 45 segundos para proprietários de pequenas empresas, focando na criação rápida de conteúdo para vendas digitais. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e altamente intuitivo, apresentando uma demonstração passo a passo da interface do usuário com uma trilha sonora energética de fundo e uma voz amigável de IA. Mostre a eficiência de criar materiais de marketing de alta qualidade usando `Texto para vídeo a partir de roteiro` e como a `Biblioteca de mídia/suporte de estoque` capacita a rápida `Criação de Vídeo Móvel`.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Vendas Digitais

Crie vídeos de vendas atraentes de forma eficiente com IA, aumentando o engajamento e simplificando seu alcance.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo sua mensagem de vendas como texto ou roteiro, aproveitando a capacidade de "Texto para vídeo a partir de roteiro" para estabelecer a base do seu vídeo.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha entre uma variedade diversificada de "avatares de IA" ou modelos pré-desenhados para representar visualmente sua mensagem e capturar a atenção do público de forma eficaz.
3
Step 3
Aplique Seu Branding
Aplique "Controles de branding (logotipo, cores)" para alinhar com a identidade da sua marca, garantindo que seu vídeo entregue uma experiência de mensagens de vídeo consistente e personalizada.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Utilize "Redimensionamento de proporção e exportações" para preparar seu vídeo para diferentes plataformas como "LinkedIn", e então exporte facilmente para alcançar seu público-alvo.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

Desenvolva vídeos de IA impactantes para compartilhar histórias de sucesso de clientes, construindo confiança e demonstrando valor para acelerar seu ciclo de vendas.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen melhora a criação de vídeos com avatares de IA?

Os avatares de IA da HeyGen permitem que os usuários personalizem e melhorem vídeos de vendas digitais integrando personagens personalizáveis, elevando o engajamento do espectador.

A HeyGen pode converter roteiros escritos em vídeos?

Com certeza, a HeyGen capacita os criadores transformando texto em vídeos dinâmicos, aproveitando a IA para converter roteiros em conteúdo visualmente atraente sem esforço.

Quais opções de branding a HeyGen oferece para vídeos de marketing?

A HeyGen oferece controles de branding abrangentes, permitindo que os usuários integrem logotipos, cores e outros elementos de marca para garantir que cada vídeo esteja perfeitamente alinhado com sua estratégia de marketing.

A HeyGen suporta personalização de vídeo com narração e legendas?

De fato, a HeyGen suporta geração de narração e oferece ferramentas de legendas/captions, garantindo que seus vídeos de vendas sejam acessíveis e adaptados às necessidades do seu público.

