O HeyGen simplifica a edição de vídeos para várias plataformas através de recursos essenciais como o redimensionamento de proporções, garantindo que seu conteúdo fique perfeito em qualquer lugar. Além disso, legendas automáticas aumentam a acessibilidade e o engajamento, tornando o HeyGen um Criador de Clipes do YouTube ideal e um editor de vídeo online versátil para diversas necessidades de distribuição.