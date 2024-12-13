Desbloqueie a Eficiência com um Gerador de Vídeos de Integração Digital

Transforme seus roteiros de integração em vídeos cativantes instantaneamente. Nossa plataforma de IA generativa usa texto para vídeo inteligente para simplificar o treinamento de funcionários e clientes.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de demonstração de 2 minutos voltado para gerentes de RH e especialistas em Aprendizado & Desenvolvimento que buscam um criador de vídeos de integração eficiente para novos contratados. O vídeo deve adotar um estilo visual amigável, profissional e baseado em cenários, apresentando avatares de IA diversos interagindo em um ambiente corporativo moderno. Utilize uma narração de IA envolvente e positiva para explicar os benefícios, mostrando como os templates & cenas e a geração de narração do HeyGen agilizam a criação de conteúdo de integração de funcionários de alta qualidade.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo de integração de clientes de 60 segundos para gerentes de produto e equipes de marketing responsáveis por guiar novos usuários através de um produto SaaS. Visualmente, o vídeo precisa ser dinâmico, envolvente e ilustrativo, exibindo de forma experta a interface do produto com elementos animados retirados da biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen. O áudio deve apresentar uma narração de IA animada e amigável acompanhada por música de fundo sutil, enfatizando como a funcionalidade de texto para vídeo do HeyGen acelera a produção de tutoriais de vídeo gerados por IA envolventes.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo informativo de 1 minuto para gerentes de operações ou oficiais de conformidade, detalhando como criar Procedimentos Operacionais Padrão (SOPs com IA) claros. A apresentação visual deve ser concisa, instrutiva e apresentar visuais passo a passo com sobreposições de texto claras. Use uma narração de IA direta, mas fácil de entender, combinada com legendas descritivas para garantir máxima clareza, demonstrando efetivamente como as capacidades do gerador de vídeo de integração digital dentro do HeyGen simplificam explicações de processos complexos através do uso de avatares de IA.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Integração Digital

Simplifique as introduções de novos contratados e clientes com a criação de vídeos impulsionada por IA. Gere rapidamente conteúdo de integração envolvente que educa e entusiasma.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo seu texto de integração. Nossa plataforma usa tecnologia avançada de "texto para vídeo" para converter instantaneamente seu conteúdo escrito em um storyboard de vídeo dinâmico, formando a base da sua experiência de integração digital.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA e Cena
Selecione de uma biblioteca diversificada de "avatares de IA" para representar sua marca ou função. Combine seu avatar escolhido com uma cena ou template adequado, garantindo que seu vídeo mantenha uma aparência consistente e profissional.
3
Step 3
Adicione Narrações e Personalizações
Enriqueça seu vídeo com "narrações de IA" de som natural geradas a partir do seu roteiro. Personalize ainda mais incorporando o logotipo, cores e música de fundo da sua marca, garantindo que o vídeo se alinhe perfeitamente com a identidade da sua empresa.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Finalizado
Uma vez que seu vídeo de integração esteja completo e polido, exporte-o facilmente em vários formatos e proporções. Você terá um "vídeo gerado por IA" de alta qualidade pronto para compartilhar com novos funcionários ou clientes em qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Conteúdo de Integração Rapidamente

Utilize o gerador de vídeo por IA do HeyGen para produzir rapidamente vídeos de integração envolventes e clipes curtos, agilizando seu processo de criação de conteúdo de forma eficiente.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração digital?

O HeyGen permite que você gere rapidamente vídeos de integração profissional usando tecnologia avançada de gerador de vídeo por IA. Nossa plataforma converte texto em vídeo com avatares de IA realistas e narrações personalizadas de IA, reduzindo significativamente o tempo de produção para seu conteúdo de integração de funcionários ou clientes.

Quais opções de personalização estão disponíveis para vídeos gerados por IA no HeyGen?

O HeyGen oferece ampla personalização para seu conteúdo de vídeo gerado por IA, incluindo uma vasta gama de templates de vídeo e a capacidade de integrar o logotipo e a paleta de cores da sua marca. Você também pode fazer upload de sua própria mídia para personalizar ainda mais seus vídeos de integração digital.

O HeyGen pode converter meu roteiro em um vídeo de IA com narrações naturais de IA?

Sim, as poderosas capacidades de texto para vídeo do HeyGen transformam seus roteiros escritos diretamente em vídeos de IA envolventes. Isso inclui gerar narrações de IA realistas e adicionar legendas automaticamente, garantindo que seus vídeos de integração sejam claros e envolventes para qualquer público.

Como os avatares de IA aumentam a eficácia do criador de vídeos de integração do HeyGen?

Os avatares de IA no gerador de vídeo por IA do HeyGen fornecem um rosto consistente e profissional para seu conteúdo de integração digital sem a necessidade de atores caros ou equipamentos de filmagem. Eles dão vida à sua mensagem, tornando seus vídeos de integração mais envolventes e pessoais para novos funcionários ou clientes.

