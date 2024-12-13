Criador de Vídeos de Marketing Digital para Campanhas Envolventes

Crie vídeos de marketing impressionantes sem esforço. Aproveite os Templates e cenas prontos para uso para aumentar a produtividade da sua campanha.

Crie um vídeo vibrante de 30 segundos para redes sociais, promovendo um novo curso online, direcionado a proprietários de pequenas empresas que precisam aumentar sua presença digital. O estilo visual deve ser dinâmico e moderno, utilizando os "Templates e cenas" da HeyGen para uma configuração rápida, complementado por uma narração energética de IA. Incorpore um "avatar de IA" para apresentar os principais benefícios, tornando-o uma solução envolvente de "criador de vídeos de marketing digital".

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo informativo de 45 segundos demonstrando um recurso de software complexo, voltado para novos clientes B2B e profissionais de marketing de produtos. O estilo visual deve ser limpo e profissional, focando na visualização clara de dados e texto na tela. Aproveite a capacidade de "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para gerar narrações precisas sem esforço, garantindo que informações vitais sejam transmitidas através de "Legendas" para acessibilidade, tornando-o uma ferramenta de vídeo de IA eficaz.
Prompt de Exemplo 2
Produza um anúncio de vídeo atraente de 60 segundos apresentando o lançamento de um novo produto, direcionado a consumidores em plataformas de e-commerce e redes sociais. A estética visual deve ser elegante e de alta resolução, incorporando transições dinâmicas e cores alinhadas à marca. Utilize a extensa "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" da HeyGen para enriquecer os visuais e garantir o enquadramento perfeito com "Redimensionamento e exportação de proporção" para várias plataformas, impulsionando o engajamento para esses vídeos de marketing cruciais.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo animado sucinto de 30 segundos demonstrando uma dica rápida, destinado a criadores de conteúdo e educadores online que buscam aumentar a "produtividade". O estilo visual deve ser brilhante, amigável e ilustrativo, usando cores vibrantes e animações de personagens simples. Integre os "avatares de IA" da HeyGen para apresentar a dica com uma "Geração de narração" envolvente que oferece uma explicação animada e clara, tornando a criação de tais "vídeos animados" sem esforço.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Marketing Digital

Transforme sua estratégia de marketing com vídeos impressionantes e profissionais. Nossa plataforma intuitiva ajuda você a criar conteúdo impactante sem esforço, aumentando a presença da sua marca.

1
Step 1
Selecione Seu Ponto de Partida
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de templates profissionalmente projetados para iniciar rapidamente seu vídeo de marketing digital. Você também pode gerar cenas diretamente de um roteiro.
2
Step 2
Adicione Seus Elementos de Marca
Personalize seu vídeo integrando o logotipo e as cores da sua marca. Carregue facilmente sua própria mídia ou utilize nossa extensa biblioteca de ativos de estoque para visuais perfeitos.
3
Step 3
Aplique Melhorias de IA
Enriqueça sua mensagem com texto para fala de IA avançado para uma narração envolvente ou aproveite avatares de IA para apresentar seu conteúdo. Gere legendas precisas para máxima acessibilidade.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Otimize seu vídeo para várias plataformas usando o redimensionamento de proporção. Baixe seus vídeos de marketing de alta qualidade, prontos para distribuição em redes sociais e outros canais.

Casos de Uso

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

Construa confiança e credibilidade produzindo vídeos de IA envolventes que destacam experiências positivas de clientes.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar meus vídeos de marketing criativos?

A HeyGen serve como um poderoso criador de vídeos de marketing digital, oferecendo uma vasta biblioteca de templates e cenas personalizáveis. Os usuários podem aproveitar isso para produzir rapidamente vídeos de marketing envolventes, garantindo consistência de marca e liberdade criativa para suas promoções e conteúdo de redes sociais.

Quais ferramentas de vídeo de IA a HeyGen oferece para criação de conteúdo?

A HeyGen integra ferramentas avançadas de vídeo de IA, incluindo avatares de IA e texto para fala de IA, para transformar roteiros em vídeos animados dinâmicos. Isso permite uma criação de vídeo eficiente, permitindo que os usuários gerem vídeos explicativos de alta qualidade ou anúncios de vídeo sem edição complexa.

A HeyGen pode simplificar o fluxo de trabalho de produção de vídeo para profissionais de marketing ocupados?

Absolutamente, a HeyGen simplifica a criação de vídeos com sua interface intuitiva de arrastar e soltar e extensos ativos de estoque. Esta plataforma capacita os usuários a montar rapidamente vídeos de marketing profissionais e promoções, aumentando significativamente a produtividade para todas as necessidades de marketing digital.

Como a HeyGen apoia a consistência da marca no conteúdo de vídeo?

A HeyGen oferece opções robustas de personalização e controles de branding, permitindo que você integre seu logotipo, cores da marca e estilos únicos em cada vídeo. Isso garante que todos os seus vídeos de redes sociais e anúncios de vídeo mantenham uma identidade de marca consistente e profissional em todas as plataformas.

