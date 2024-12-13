Criador de Vídeos de Alfabetização Digital para Educação Envolvente

Crie facilmente vídeos educacionais para professores e estudantes usando avatares de IA.

378/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo explicativo de 90 segundos direcionado a professores que precisam esclarecer rapidamente conceitos científicos complexos para suas turmas. Adote um estilo visual profissional e limpo com elementos semelhantes a infográficos e uma narração calma gerada diretamente do seu roteiro usando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para agilizar a produção.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo tutorial de 45 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas ansiosos para criar conteúdo de marketing, mas intimidados por softwares complexos. O vídeo deve apresentar um estilo visual dinâmico e encorajador com música animada e um tom amigável, destacando como a capacidade de 'modelos e cenas' da HeyGen torna a criação de vídeos fácil, mesmo para iniciantes, usando uma interface amigável.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um segmento de integração de 2 minutos para treinadores corporativos apresentando novas políticas da empresa a novos funcionários. Este 'vídeo educacional' deve possuir um estilo visual informativo e elegante com branding consistente e uma narração profissional, gerada de forma eficiente através do recurso de Geração de Narração da HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Alfabetização Digital

Crie conteúdo educacional atraente com nosso criador de vídeos de alfabetização digital intuitivo, projetado para simplificar a criação de vídeos para professores e estudantes.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro ou Escolha um Modelo
Comece seu projeto colando seu roteiro educacional para gerar um vídeo automaticamente ou selecione entre uma variedade de modelos profissionais para começar rapidamente.
2
Step 2
Selecione Avatares e Vozes de IA
Dê vida ao seu conteúdo escolhendo entre diversos avatares de IA para apresentar suas informações e gerando narrações realistas diretamente do seu texto.
3
Step 3
Enriqueça com Mídia Rica
Enriqueça seu vídeo de alfabetização digital integrando facilmente visuais atraentes de nossa extensa biblioteca de mídia ou carregando seus próprios recursos para criar um vídeo tutorial profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo ajustando as proporções para várias plataformas, depois exporte seu conteúdo educacional para compartilhamento em sistemas de gestão de aprendizagem ou redes sociais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere Vídeos para Redes Sociais

.

Produza rapidamente conteúdo cativante para redes sociais, demonstrando habilidades práticas de criação de vídeos digitais para estudantes e professores.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos educacionais?

A HeyGen é um criador de vídeos com tecnologia de IA que oferece uma interface amigável para iniciantes e modelos robustos, permitindo que professores e estudantes criem vídeos educacionais envolventes sem esforço. Você pode transformar roteiros em conteúdo dinâmico usando Texto-para-vídeo a partir do roteiro, completo com avatares de IA e geração de narração.

Quais capacidades avançadas de IA a HeyGen oferece para criação de vídeos?

A HeyGen utiliza IA avançada para uma criação de vídeos sem complicações. Ela apresenta avatares de IA realistas e uma poderosa funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir do roteiro, permitindo que você gere narrações profissionais diretamente do seu texto. Isso capacita os usuários a produzir vídeos de alta qualidade de forma eficiente.

A HeyGen pode ser usada para melhorar o conteúdo de vídeos de alfabetização digital para redes sociais?

Com certeza, a HeyGen é um criador de vídeos de alfabetização digital eficaz, perfeito para criar vídeos explicativos informativos e tutoriais. Suas capacidades permitem gravação de tela fácil e otimização para várias plataformas de redes sociais, aumentando o engajamento e a compreensão.

A HeyGen suporta integração de marca e formatos de vídeo diversos?

Sim, a HeyGen oferece controles abrangentes de branding para personalizar seu conteúdo de vídeo com logotipos e cores, garantindo consistência. Ela suporta várias proporções e exportações, tornando-se uma ferramenta versátil para qualquer necessidade de criação de vídeos, desde sistemas de gestão de aprendizagem até conteúdo promocional geral.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo