Aumente as habilidades digitais dos funcionários com vídeos de treinamento envolventes. Aproveite os avatares de IA para simplificar a criação de vídeos para equipes de L&D e entregar conteúdo educacional eficaz.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Imagine uma peça promocional de 45 segundos para equipes de L&D, mostrando como elas podem revolucionar os vídeos de treinamento de funcionários. Este vídeo deve adotar uma estética profissional e limpa, com transições dinâmicas e uma narração confiante e articulada. Comece aproveitando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para converter rapidamente o conteúdo de treinamento existente em segmentos de vídeo polidos, destacando eficiência e escalabilidade.
Voltado para proprietários de pequenas empresas, um vídeo educacional conciso de 30 segundos deve ilustrar a facilidade de criar materiais de marketing com ferramentas modernas. Este vídeo precisa de um estilo visual limpo e minimalista, com música de fundo animada e narração clara e concisa. Certifique-se de que todos os pontos-chave sejam reforçados com legendas para máxima acessibilidade e compreensão, demonstrando a simplicidade de atualizações fáceis.
Crie um vídeo explicativo envolvente de 60 segundos para equipes de marketing, demonstrando o poder de um gerador de vídeo de IA para criação rápida de conteúdo. Empregue um design visual elegante e moderno com gráficos em movimento envolventes e uma narração persuasiva e energética. Este vídeo deve enfatizar a capacidade da HeyGen de utilizar avatares de IA para produzir rapidamente conteúdo diversificado, pronto para redimensionamento de proporção e exportações para várias plataformas.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento em Alfabetização Digital

Crie rapidamente vídeos de treinamento em alfabetização digital envolventes e informativos com ferramentas baseadas em IA, simplificando o desenvolvimento de conteúdo para equipes de L&D.

Crie Seu Roteiro de Treinamento
Cole seu conteúdo de treinamento em alfabetização digital no editor para converter instantaneamente seu texto em cenas de vídeo usando nossa capacidade de texto para vídeo.
Escolha Seu Apresentador de IA
Selecione um Avatar de IA para ser o apresentador envolvente do seu treinamento em alfabetização digital, adicionando um elemento humano profissional e relacionável ao seu vídeo.
Gere Sua Narração
Adicione uma narração de IA com som natural para narrar seu conteúdo de alfabetização digital, garantindo uma entrega clara e consistente para todos os seus alunos.
Exporte Seu Vídeo de Treinamento
Revise seu vídeo de treinamento em alfabetização digital concluído e, em seguida, exporte-o no formato de proporção desejado, pronto para distribuição imediata ao seu público.

Simplifique Conceitos Digitais Complexos

Transforme tópicos complexos de alfabetização digital em vídeos explicativos claros e compreensíveis, tornando informações complexas acessíveis e digeríveis para todos os alunos.

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento profissional?

A HeyGen funciona como um avançado gerador de vídeos de IA, transformando seus roteiros em vídeos de treinamento envolventes com avatares de IA realistas e narrações profissionais de IA. Sua plataforma amigável simplifica a criação de vídeos, tornando-a altamente eficaz para equipes de L&D produzirem vídeos educacionais de alta qualidade com atualizações fáceis.

A HeyGen pode produzir vídeos de treinamento em alfabetização digital com avatares de IA realistas e narrações?

Sim, a HeyGen se destaca como um gerador de vídeos de treinamento em alfabetização digital, criando conteúdo educacional envolvente com uma variedade diversificada de avatares de IA realistas e narrações naturais de IA. Esta poderosa combinação melhora o engajamento e a compreensão de todos os seus vídeos de treinamento.

Quais capacidades a HeyGen oferece para vídeos de treinamento de funcionários acessíveis?

A HeyGen melhora a acessibilidade para vídeos de treinamento de funcionários, fornecendo legendas automáticas e controles de marca robustos. Isso garante que a criação de vídeos profissionais seja inclusiva e claramente compreendida por um público amplo, apoiando sua estratégia geral de vídeo.

A HeyGen fornece modelos para acelerar a criação de vídeos para equipes de L&D?

Absolutamente, a HeyGen oferece uma variedade de modelos profissionais e cenas especificamente projetados para acelerar a criação de vídeos para equipes de L&D. Você pode facilmente adaptar esses modelos com seu roteiro e marca para um desenvolvimento de conteúdo eficiente e atualizações fáceis.

