A HeyGen utiliza a "criação de vídeos potencializada por IA" para ajudá-lo a criar "narrativas de vídeo" envolventes através da tecnologia de "vídeo generativo com IA". Nossa plataforma apresenta diversos "avatares de IA" e "narrações de IA" realistas, transformando seus roteiros em narrativas "texto para vídeo" dinâmicas com o poder de "Pessoas Digitais" e "Agentes Visuais de IA".