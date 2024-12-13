Criador de Vídeos de Integração Digital: Eficiência Potencializada por IA

Transforme suas ideias em vídeos de marketing de alta qualidade instantaneamente com nossa poderosa capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro.

603/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Um vídeo informativo de 45 segundos para redes sociais deve ser desenvolvido, direcionado a indivíduos antenados em tecnologia, ansiosos para otimizar seu fluxo de trabalho. Apresentando um estilo visual dinâmico e acelerado com animações de texto na tela integradas, será complementado por uma voz entusiástica e cristalina. Esta produção demonstrará vividamente o recurso transformador de texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen, ilustrando como ele converte texto bruto em narrativas visuais envolventes, enfatizando assim a eficiência da criação de vídeos com IA para conteúdo impactante em redes sociais.
Prompt de Exemplo 2
Considere produzir um anúncio promocional conciso de 15 segundos, especificamente adaptado para clientes existentes, para informá-los sobre uma oferta exclusiva por tempo limitado. A estética visual pede brilho e otimismo, empregando cores ousadas e cortes rápidos, todos harmonizados com música de fundo alegre e animada. Esta peça mostrará efetivamente a personalização simples disponível através dos modelos e cenas da HeyGen, permitindo a geração de vídeos de alta qualidade perfeitamente alinhados com as necessidades de qualquer criador de vídeos de integração digital, garantindo assim um engajamento rápido.
Prompt de Exemplo 3
Vamos criar um vídeo profissional de comunicação interna de 60 segundos, essencial para os funcionários, fornecendo uma explicação clara de uma nova política da empresa sobre diretrizes de trabalho remoto. O estilo visual exige calma e autoridade, caracterizado por gráficos impecáveis e um ritmo consistente, sublinhado por uma voz tranquilizadora e articulada. Este vídeo destacará como a geração de narração da HeyGen garante tanto uma mensagem consistente quanto uma entrega profissional, crucial para uma narrativa de vídeo eficaz que torna informações complexas facilmente acessíveis a todos os funcionários.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Integração Digital

Crie vídeos profissionais para qualquer plataforma integrando capacidades de IA ao seu fluxo de trabalho, simplificando a produção de conteúdo do roteiro à tela.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo seu texto ou carregando um roteiro. Nossa capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro transformará suas ideias nas cenas iniciais do vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Personalize seu vídeo selecionando entre uma ampla gama de avatares de IA. Esta etapa garante uma presença visual consistente, tornando seu conteúdo exclusivamente seu.
3
Step 3
Adicione Narrações de IA
Aumente o engajamento com narração profissional usando nosso recurso de geração de narração. Nossa criação de vídeos potencializada por IA dá vida ao seu roteiro com vozes de som natural.
4
Step 4
Exporte Sua Criação
Finalize seu projeto e utilize nosso recurso de redimensionamento de proporção e exportações. Alcance uma saída de vídeo de alta qualidade pronta para compartilhamento imediato em qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Impulsione Treinamento e Educação

.

Melhore as experiências de aprendizado e aumente a retenção de conhecimento desenvolvendo vídeos de treinamento dinâmicos e potencializados por IA que se integram a qualquer plataforma digital.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica o processo criativo para gerar vídeos?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos permitindo que os usuários "Gerem vídeos a partir de um simples prompt" ou roteiro, aproveitando as avançadas capacidades do "criador de vídeos com IA". Nossa plataforma oferece um "fluxo de trabalho de criação de vídeo" contínuo com "modelos" personalizáveis e "avatares de IA" realistas, transformando texto em conteúdo "texto para vídeo" envolvente de forma rápida e eficiente.

A HeyGen pode garantir que meus vídeos de marketing mantenham uma mensagem consistente com a marca?

Absolutamente. A HeyGen oferece controles abrangentes de branding que permitem personalizar cores, fontes e logotipos, garantindo que todos os seus "vídeos de marketing" entreguem "conteúdo alinhado à marca". Essa robusta personalização leva a "vídeos de marketing profissionais" com uma "saída de vídeo de alta qualidade" consistente que ressoa com seu público.

Quais recursos avançados de IA a HeyGen oferece para criar histórias de vídeo envolventes?

A HeyGen utiliza a "criação de vídeos potencializada por IA" para ajudá-lo a criar "narrativas de vídeo" envolventes através da tecnologia de "vídeo generativo com IA". Nossa plataforma apresenta diversos "avatares de IA" e "narrações de IA" realistas, transformando seus roteiros em narrativas "texto para vídeo" dinâmicas com o poder de "Pessoas Digitais" e "Agentes Visuais de IA".

Como a HeyGen pode apoiar a produção de conteúdo diversificado para várias plataformas digitais?

A HeyGen é projetada para uma "criação de vídeo" versátil, permitindo que você produza "conteúdo de redes sociais" envolvente e "vídeos de marketing" impactantes para todas as suas "campanhas de vídeo". Com recursos como "redimensionamento de proporção e exportações" e legendas automáticas, a HeyGen garante que seu conteúdo seja otimizado para várias plataformas digitais e públicos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo