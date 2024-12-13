Gerador de Conteúdo Digital: Automatize Sua Criação de Conteúdo

Impulsione sua estratégia de conteúdo com Automação de Conteúdo com AI. Gere facilmente textos de marketing e postagens de blog, aprimorando sua produção com texto para vídeo a partir de roteiro.

Imagine um vídeo promocional de 30 segundos direcionado a profissionais de marketing ocupados que buscam otimizar seu processo de criação de conteúdo. O estilo visual deve ser moderno e dinâmico, com cortes rápidos e uma estética limpa, enquanto o áudio é animado e encorajador. Este vídeo mostraria como eles podem usar os avatares de AI da HeyGen para dar vida às suas campanhas de mídia social, transformando texto simples em histórias visuais envolventes que capturam a atenção.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Este vídeo instrucional de 45 segundos é projetado para estrategistas de conteúdo e agências que buscam aprimorar seus fluxos de trabalho de Automação de Conteúdo com AI. Visualmente, deve ser elegante e profissional, com texto na tela destacando os principais recursos, acompanhado por uma narração clara e autoritária. Demonstra o processo contínuo de transformar um artigo existente do 'Escritor de Blog AI' em um vídeo polido usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen, ilustrando eficiência e escalabilidade.
Prompt de Exemplo 2
Crie uma peça inspiradora de 60 segundos voltada para criadores de conteúdo independentes e YouTubers que frequentemente enfrentam dificuldades para gerar conteúdo de vídeo novo. O estilo visual deve ser brilhante, colorido e divertido, com uma trilha sonora energética e motivadora. A narrativa destaca como os extensos modelos e cenas da HeyGen atuam como um fantástico Gerador de Ideias de Conteúdo, ajudando os criadores a visualizar e produzir novos vídeos empolgantes sem edição complexa.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo explicativo de 30 segundos para pequenos empresários e gerentes de e-commerce focando em melhorar o impacto de seus textos de marketing. O estilo visual será limpo e direto, usando sobreposições de texto animado e imagens de produtos, acompanhado por uma narração profissional, mas amigável. Este vídeo ilustrará como a capacidade de geração de narração da HeyGen pode rapidamente transformar descrições de produtos e textos publicitários em narrativas de vídeo envolventes que ressoam com seu público-alvo, garantindo uma voz de marca consistente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Conteúdo Digital

Transforme suas ideias em conteúdo digital impressionante sem esforço com nossa plataforma movida por AI, simplificando seu processo de criação de conteúdo e ampliando seu alcance.

1
Step 1
Crie com Modelos
Inicie sua jornada de conteúdo selecionando entre uma variedade de modelos profissionais para dar início ao seu processo de criação de conteúdo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de AI
Escolha entre diversos avatares de AI e insira seu roteiro para transformar instantaneamente texto em conteúdo de vídeo cativante, aproveitando a Automação de Conteúdo com AI.
3
Step 3
Aplique Elementos de Marca
Personalize seu vídeo com controles de marca robustos, como logotipos e cores, garantindo que seu conteúdo corresponda perfeitamente à voz única da sua marca.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Exporte facilmente seu conteúdo digital de alta qualidade em várias proporções de aspecto, pronto para aumentar eficientemente sua produção de conteúdo em várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Conteúdo Educacional Escalável

.

Expanda seu alcance educacional criando mais cursos e materiais de treinamento com criação de vídeo movida por AI, engajando aprendizes globalmente.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de conteúdo digital para profissionais de marketing?

A HeyGen capacita os profissionais de marketing a gerar conteúdo de vídeo de alta qualidade a partir de roteiros de texto usando avatares de AI, simplificando todo o processo de criação de conteúdo. Esta Automação de Conteúdo com AI permite a produção rápida de vídeos envolventes para várias campanhas de marketing, aumentando significativamente sua produção de conteúdo.

A HeyGen pode ajudar criadores de conteúdo a produzir vídeos com marca?

Sim, a HeyGen permite que criadores de conteúdo produzam vídeos com avatares de AI realistas e elementos de marca personalizados, como logotipos e cores, garantindo a consistência da voz da marca. Utilize uma variedade de modelos e cenas para criar vídeos únicos adaptados para redes sociais ou páginas de destino.

Que tipos de conteúdo podem ser gerados usando a plataforma de AI da HeyGen?

A HeyGen foca principalmente na geração de vídeos de qualidade profissional a partir de texto, completos com avatares de AI, narrações e legendas. Isso facilita fluxos de trabalho de conteúdo com AI eficientes para várias aplicações, desde vídeos explicativos até apresentações de textos de marketing e até mesmo pequenos clipes para redes sociais.

A HeyGen suporta múltiplas proporções de aspecto para diferentes plataformas?

Absolutamente. A HeyGen suporta várias proporções de aspecto, permitindo que você otimize seu conteúdo de vídeo para diferentes plataformas, como redes sociais, garantindo o máximo alcance e engajamento. Essa flexibilidade, combinada com legendas automáticas, torna seus vídeos amigáveis para SEO e acessíveis.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo