Criador de Vídeos de Campanha Digital para Campanhas Publicitárias Impressionantes

Gere anúncios em vídeo de alta qualidade em minutos usando avatares de IA para cativar seu público-alvo de forma eficaz.

Crie um vídeo vibrante de campanha digital de 30 segundos destacando o lançamento de um novo produto, direcionado a proprietários de pequenas empresas. Utilize os extensos "Modelos e cenas" da HeyGen para construir rapidamente visuais envolventes com sobreposições de texto dinâmicas e uma trilha sonora moderna e animada, garantindo que sua mensagem capture a atenção imediata como um atraente "criador de vídeos de campanha digital".

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um anúncio em vídeo polido de 45 segundos direcionado a profissionais de marketing, projetado para gerar leads B2B para uma solução de software. Apresente um "avatar de IA" profissional entregando uma mensagem concisa e persuasiva com um tom claro e autoritário, aproveitando as capacidades da HeyGen para estabelecer sua marca como um sofisticado "criador de anúncios em vídeo".
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo envolvente de 60 segundos para plataformas de mídia social, voltado para criadores de conteúdo e influenciadores promovendo um evento virtual próximo. Transforme um roteiro simples em uma narrativa visual dinâmica usando o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen, incorporando avatares amigáveis e música de fundo cativante para criar "vídeos de mídia social" altamente compartilháveis.
Prompt de Exemplo 3
Crie um anúncio em vídeo de alta energia de 30 segundos para empresas de e-commerce anunciando uma venda relâmpago, direcionado a compradores online. Utilize a poderosa "Geração de narração" da HeyGen para adicionar uma narração envolvente e entusiástica que impulsione a urgência, permitindo que você "personalize anúncios em vídeo" perfeitamente com visuais dinâmicos e um estilo de áudio acelerado.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Campanha Digital

Crie facilmente vídeos de campanha digital envolventes com ferramentas intuitivas, projetadas para ajudar você a engajar seu público e alcançar seus objetivos de marketing.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Comece seu vídeo de campanha digital escolhendo entre uma variedade de modelos de vídeo profissionalmente projetados. Essas cenas pré-construídas fornecem uma base sólida, permitindo que você inicie rapidamente seu projeto.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Personalize seu vídeo de campanha adicionando seu texto, imagens ou vídeos. Você também pode aproveitar avatares de IA para apresentar sua mensagem, tornando seu vídeo envolvente e único.
3
Step 3
Aprimore com Branding
Aplique a identidade única da sua marca adicionando logotipos, escolhendo cores personalizadas e integrando suas fontes específicas. Garanta que seu vídeo de campanha digital se alinhe perfeitamente com as diretrizes da sua marca.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo esteja completo, exporte-o em vários formatos e proporções adequadas para diferentes plataformas de mídia social. Compartilhe facilmente seu vídeo de campanha digital de alta qualidade para alcançar seu público-alvo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Apresente Depoimentos de Clientes com IA

.

Desenvolva histórias de sucesso de clientes e depoimentos em vídeos envolventes de IA para construir confiança e persuadir seu público.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode servir como um poderoso criador de vídeos de campanha digital?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos de campanha digital impactantes com sua plataforma intuitiva. Aproveite uma ampla gama de modelos de vídeo e capacidades de IA para produzir vídeos profissionais que se alinham com a personalização da sua marca, tornando seus esforços de marketing em vídeo mais eficazes.

O que torna a HeyGen um criador de anúncios em vídeo eficaz para mídias sociais?

Como um criador de anúncios em vídeo de primeira linha, a HeyGen permite que você crie vídeos de mídia social envolventes de forma eficiente. Utilize avatares de IA e texto para vídeo a partir de roteiro para personalizar anúncios em vídeo que capturam a atenção, garantindo vídeos de alta qualidade em todas as plataformas com proporções flexíveis.

Posso personalizar a marca e garantir vídeos profissionais com a HeyGen?

Absolutamente, a HeyGen oferece ferramentas robustas de personalização de marca, permitindo que você integre seus logotipos, cores e fontes de forma harmoniosa. Isso garante que cada vídeo reflita sua identidade única, ajudando você a criar vídeos polidos e profissionais que ressoam com seu público.

A HeyGen oferece ferramentas criativas para simplificar o marketing em vídeo?

Sim, a HeyGen é projetada para facilitar o uso do marketing em vídeo com seu conjunto de ferramentas de vídeo alimentadas por IA. Gere facilmente narrações, adicione legendas automáticas e converta texto em vídeo, simplificando seu processo de produção para conteúdo envolvente.

