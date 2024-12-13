Criador de Vídeos Publicitários Digitais: Crie Anúncios Envolventes Rápido

Eleve seus anúncios em redes sociais e testes criativos com avatares de AI realistas, aumentando o engajamento para profissionais de marketing de desempenho.

Crie um vídeo publicitário digital de 30 segundos, projetado para profissionais de marketing de desempenho, mostrando como eles podem lançar novas campanhas sem esforço. O estilo visual deve ser elegante, moderno e dinâmico, com sobreposições de texto dinâmicas e uma narração profissional e autoritária. Demonstre a rápida geração de criativos de vídeo diversos usando 'Texto para vídeo a partir de roteiro' e 'Avatares de AI' para otimizar seus 'testes criativos' para um desempenho de campanha ideal.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo publicitário de 45 segundos para redes sociais, voltado para pequenos empresários que desejam aumentar sua presença online. O vídeo deve ter uma estética visual brilhante e otimista, com cores vibrantes e transições suaves, acompanhado por uma voz energética e amigável. Utilize vários 'Modelos e cenas' para criação rápida de conteúdo e 'Geração de narração' para produzir 'anúncios em vídeo' atraentes que ressoem em plataformas como Meta e TikTok.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de produto persuasivo de 60 segundos para uma marca de e-commerce lançando um novo gadget inovador, direcionado a consumidores antenados em tecnologia. A apresentação visual precisa ser limpa, em alta definição e aspiracional, com uma trilha sonora de fundo calma e sofisticada e um 'Avatar de AI' claro e articulado apresentando os principais recursos. Aproveite o 'Suporte de biblioteca de mídia/estoque' para melhorar as imagens do produto e inclua 'Legendas' para ampla acessibilidade, posicionando-o como a solução definitiva de 'Criador de anúncios em vídeo de AI'.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo de teste criativo rápido de 15 segundos, projetado para agências de marketing digital, destacando a rápida iteração para campanhas de 'criador de anúncios em vídeo online'. O estilo visual deve ser nítido, com cortes rápidos, telas divididas A/B e um design minimalista, impulsionado por uma voz urgente e concisa. Demonstre testes eficientes utilizando 'Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto' para otimização de plataforma e 'Geração de narração' para trocar rapidamente mensagens para vários 'testes criativos'.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Publicitários Digitais

Crie anúncios em vídeo envolventes para qualquer plataforma, do conceito à exportação, capacitando profissionais de marketing de desempenho com ferramentas poderosas de AI para elevar suas campanhas.

1
Step 1
Selecione um Modelo ou Comece do Zero
Escolha entre uma biblioteca diversificada de "modelos de vídeo" profissionais ou comece com uma tela em branco para dar vida ao seu conceito de anúncio sem esforço. Isso estabelece a base para seu anúncio digital atraente.
2
Step 2
Adicione Seu Roteiro e Avatar de AI
Insira seu roteiro de anúncio e selecione um "Avatar de AI" para ser seu apresentador na tela. Nossa plataforma cuida da geração de vídeo, convertendo seu texto em conteúdo visual atraente com uma voz natural.
3
Step 3
Personalize e Melhore Seu Anúncio
Refine sua mensagem com visuais envolventes, música de fundo e "Legendas" automáticas para garantir que seu anúncio se destaque em plataformas como Meta e TikTok, capturando a atenção do público.
4
Step 4
Exporte e Implante Seu Anúncio em Vídeo
Utilize "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" para gerar seus anúncios em vídeo finais otimizados para várias plataformas de redes sociais. Baixe seu vídeo de alta qualidade, pronto para implantação imediata e testes criativos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos de Produto e UGC Atraentes

.

Transforme depoimentos de clientes e recursos de produtos em anúncios em vídeo persuasivos que impulsionam conversões.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos publicitários digitais?

O HeyGen funciona como um criador intuitivo de vídeos publicitários digitais, oferecendo um editor de arrastar e soltar e uma vasta biblioteca de modelos de vídeo. Isso capacita os usuários a produzir rapidamente anúncios em vídeo profissionais sem habilidades complexas de edição.

O HeyGen pode ajudar a criar anúncios envolventes para redes sociais de forma eficiente?

Sim, o HeyGen é um avançado criador de anúncios em vídeo de AI que acelera a produção de anúncios envolventes para redes sociais. Aproveite os Avatares de AI e Clones de Voz realistas para criar conteúdo atraente para plataformas como Meta e TikTok, ampliando seu alcance.

Que tipos de anúncios em vídeo posso produzir com o HeyGen?

O HeyGen permite a criação de diversos anúncios em vídeo, incluindo conteúdo eficaz de Vídeo UGC e Vídeo de Produto cativante. Nossa plataforma oferece modelos de vídeo versáteis para atender a vários objetivos de marketing.

Como os Profissionais de Marketing de Desempenho podem aproveitar o HeyGen para testes criativos?

Os Profissionais de Marketing de Desempenho podem utilizar o HeyGen para gerar rapidamente múltiplas iterações de anúncios em vídeo para testes criativos abrangentes. Nossos recursos de Edição de AI agilizam o processo, permitindo experimentação e otimização eficientes de campanhas.

