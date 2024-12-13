Crie um vídeo de destaque de destino de 1 minuto, projetado para criadores de conteúdo e vloggers de viagem, mostrando o poder técnico de um editor de vídeo AI. O estilo visual deve ser dinâmico e cinematográfico, com transições suaves e paisagens deslumbrantes, enquanto o áudio deve ser uma trilha inspiradora e animada, sobreposta com geração de narração nítida para narrar atrações principais e dicas de viagem.

Gerar Vídeo