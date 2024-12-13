Crie um vídeo instrutivo dinâmico de 90 segundos direcionado a aspirantes a vloggers de viagem e nômades digitais, mostrando como eles podem facilmente produzir vídeos impressionantes de destaques de destinos usando o editor de vídeo AI da HeyGen. O estilo visual deve ser de capturas de tela nítidas intercaladas com imagens vibrantes de viagens, complementadas por uma narração amigável e energética gerada diretamente de um roteiro, demonstrando o recurso de texto para vídeo a partir de roteiro.

Gerar Vídeo