Transforme suas ideias em vídeos refinados com facilidade usando nosso criador de vídeos para desktop, que oferece recursos avançados de conversão de texto em vídeo a partir de roteiros.

Crie um vídeo introdutório envolvente de 1 minuto para que novos usuários possam rapidamente compreender o poder de um criador de vídeos para desktop, demonstrando sua facilidade de uso. Público-alvo: proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing em busca de uma solução de vídeo direta. O estilo visual deve ser limpo, brilhante e apresentar animações claras passo a passo, complementadas por uma narração amigável e informativa. Aproveite a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para produzir eficientemente a narração e o texto em tela.
Motor Criativo

Sem equipe. Sem cortes. Apenas o seu Agente de Vídeo IA em ação

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativo

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

Construído com Estrutura e Propósito

Como o Criador de Vídeos para Desktop Funciona

Transforme facilmente suas ideias em vídeos profissionais com nosso criador de vídeos intuitivo para desktop, repleto de ferramentas de edição poderosas e recursos potencializados por IA.

Crie Seu Projeto
Comece aproveitando nossa extensa biblioteca de modelos e cenas, ou faça upload de sua própria mídia para começar a criar seu vídeo.
Adicione Conteúdo Atraente
Integre seu script para geração de texto em vídeo ou utilize avatares de IA para dar vida à sua narrativa com visuais dinâmicos.
Aplicar Melhorias Visuais
Aplique controles de marca, incluindo seu logotipo e cores, para manter uma aparência profissional consistente em todo o seu conteúdo de vídeo.
Exporte Sua Obra-prima
Finalize seu projeto e exporte vídeos em várias proporções e resoluções, prontos para serem compartilhados em diferentes plataformas.

Casos de Uso

A HeyGen redefine o criador de vídeos para desktop, oferecendo um editor de vídeo potencializado por IA para uma criação de vídeos sem esforços. É uma ferramenta fácil de usar para produzir conteúdo impressionante de maneira eficiente.

Treinamento e Educação Avançados

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos para os usuários?

A HeyGen utiliza ferramentas potencializadas por IA para tornar a criação de vídeos intuitiva e eficiente. Os usuários podem transformar roteiros em vídeos envolventes com avatares de IA e recursos de texto para vídeo, otimizando todo o processo de edição de vídeo.

A HeyGen pode fornecer recursos avançados de edição de vídeo como legendas e branding?

Com certeza, HeyGen é um editor de vídeo robusto que oferece recursos avançados como geração automática de legendas e subtítulos. Além disso, fornece controles abrangentes de marca, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores antes de exportar vídeos em várias proporções de aspecto.

Quais recursos o HeyGen oferece para aprimorar projetos de vídeo?

A HeyGen oferece uma rica biblioteca de modelos e cenas, além de amplo suporte a biblioteca de mídia, para ajudar os usuários a criar conteúdos de vídeo envolventes. Esses recursos permitem que você produza rapidamente vídeos de qualidade profissional a partir do zero.

O HeyGen utiliza avatares de IA e narrações em sua ferramenta de criação de vídeos?

HeyGen integra avatares sofisticados de IA e geração avançada de voz para dar vida aos seus roteiros. Este recurso inovador permite a criação de conteúdo de vídeo dinâmico e personalizado sem a necessidade de filmagens tradicionais.

