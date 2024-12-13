O HeyGen é um criador de vídeos com IA que capacita os usuários a produzir vídeos de alta qualidade e profissionais para diversos fins, como marketing de vídeo ou vídeos para redes sociais, de forma rápida e eficiente. Sua interface intuitiva e ferramentas baseadas em IA aceleram a criação de conteúdo sem comprometer a qualidade, tornando-o um poderoso editor de vídeos.