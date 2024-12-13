gerador de vídeo para projetos de design: Crie Vídeos Incríveis com AI

Transforme seus roteiros em vídeos de projetos envolventes instantaneamente com poderosas capacidades de texto-para-vídeo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo técnico de 1,5 minuto para desenvolvedores de software, apresentando um novo recurso dentro de uma plataforma complexa, explicando como um gerador de vídeo AI pode otimizar seu processo de documentação. O vídeo deve apresentar um design visual moderno e minimalista com transições suaves e um avatar AI envolvente do HeyGen servindo como apresentador, guiando os espectadores pela interface com um estilo de áudio claro e confiante.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo de 45 segundos voltado para gerentes de produto, destacando os benefícios de integrar um gerador de vídeo automatizado no ciclo de vida de seus projetos para apresentações de protótipos rápidos. Utilize os Modelos e cenas do HeyGen para alcançar um estilo dinâmico e visualmente atraente, incorporando música de fundo animada e texto conciso na tela para transmitir mensagens-chave de forma rápida e eficaz, garantindo que o áudio seja energético e persuasivo.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de resumo técnico de 2 minutos para pesquisadores de UX e comunicadores técnicos, destilando feedbacks complexos de usuários ou um relatório técnico detalhado em insights facilmente digeríveis, focando no poder do vídeo gerado por AI para comunicação eficiente. O estilo visual deve ser informativo e orientado por dados, utilizando gráficos e animações, enquanto uma narração calma e autoritária é combinada com legendas precisas do HeyGen para garantir máxima acessibilidade e compreensão para o público-alvo.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Vídeo para Projetos de Design

Transforme suas ideias de projetos de design em vídeos cativantes sem esforço. Descubra como criar, personalizar e compartilhar conteúdo profissional gerado por AI em minutos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo os detalhes do seu projeto de design ou roteiro no gerador de texto-para-vídeo. Nossa AI converterá instantaneamente seu texto em uma história de vídeo dinâmica.
2
Step 2
Adicione Visuais e Narração
Dê vida ao seu projeto selecionando avatares AI para apresentar seu conteúdo. Enriqueça seu vídeo com mídia de estoque relevante, imagens e uma narração gerada.
3
Step 3
Refine e Marque
Utilize o editor de estúdio intuitivo para aprimorar seu vídeo. Aplique as cores e o logotipo da sua marca com nossos controles de branding, garantindo uma aparência profissional e consistente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez satisfeito, exporte facilmente seu vídeo final em vários formatos otimizados para plataformas como redes sociais. Compartilhe seu projeto de design com seu público instantaneamente.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore Treinamento e Educação

Aumente o engajamento e a retenção em seus programas de treinamento e conteúdo educacional aproveitando vídeos dinâmicos impulsionados por AI.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos a partir de texto?

O HeyGen transforma seus roteiros em vídeos polidos gerados por AI sem esforço. Basta inserir suas sugestões de texto, e o avançado gerador de texto-para-vídeo do HeyGen, combinado com avatares AI realistas e narrações, produz conteúdo envolvente sem edição complexa. Esta interface amigável torna a criação de vídeos acessível para todos.

O HeyGen pode personalizar vídeos com elementos específicos da marca?

Sim, o HeyGen permite que os usuários infundam a identidade da sua marca em cada vídeo. Utilize o editor de estúdio para incorporar seus logotipos, cores da marca e fontes personalizadas, garantindo que cada vídeo gerado por AI esteja perfeitamente alinhado com os requisitos do seu projeto de design. Nossa ampla gama de modelos também oferece um ponto de partida forte para conteúdo de marca.

Que tipos de vídeos podem ser criados usando o gerador de vídeo AI do HeyGen?

O versátil gerador de vídeo AI do HeyGen suporta uma ampla gama de aplicações, desde vídeos dinâmicos para redes sociais e explicativos de produtos envolventes até vídeos de treinamento abrangentes. Suas capacidades, incluindo avatares AI e modelos personalizáveis, o tornam ideal para diversas necessidades criativas e de marketing.

Como os avatares e narrações AI melhoram os vídeos gerados pelo HeyGen?

Os avatares AI do HeyGen proporcionam uma presença profissional na tela, dando vida ao seu roteiro com movimentos e expressões naturais. Complementando isso, nossa geração de narração garante áudio de alta qualidade, criando vídeos gerados por AI totalmente imersivos e profissionais que cativam seu público.

