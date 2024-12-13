Gerador de Vídeo de Atualização Departamental: Otimize a Comunicação Interna

Transforme a comunicação interna e gere atualizações departamentais profissionais rapidamente usando texto-para-vídeo avançado a partir de script.

516/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Gere um vídeo de anúncio corporativo de 1 minuto para todos os funcionários, detalhando o lançamento de uma nova iniciativa técnica em toda a empresa. Empregue um estilo visual moderno e informativo, com gráficos em movimento simples e uma narração confiante e autoritária para transmitir mudanças importantes. Aproveite a poderosa capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para transformar seu documento de política detalhado em uma atualização visual atraente de forma eficiente, como um Gerador de Vídeo de AI.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo vibrante de 30 segundos de anúncio para funcionários celebrando as conquistas recentes da equipe e dando uma prévia dos próximos projetos. O vídeo deve ter um estilo visual animado e dinâmico, com cores vivas e uma voz amigável e entusiasmada para promover atualizações positivas da empresa. Acelere a produção utilizando os diversos Modelos e cenas da HeyGen para um 'vídeo de anúncio para funcionários' com marca e visualmente atraente que ressoe com toda a empresa.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de comunicação interna de 90 segundos voltado para líderes de departamento e gerentes, explicando a implementação de uma nova ferramenta interna complexa. O estilo visual e de áudio deve ser educacional e explicativo, apresentando sobreposições de texto na tela e uma voz calma e instrutiva, garantindo clareza para este 'vídeo de comunicação interna'. Para maximizar a compreensão e acessibilidade, assegure-se de que o recurso de Legendas da HeyGen seja totalmente utilizado ao longo da explicação detalhada.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Atualização Departamental

Crie rapidamente vídeos de atualização departamental envolventes e profissionais com AI. Otimize a comunicação interna e garanta que sua equipe permaneça informada e conectada.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Selecione entre uma variedade de modelos profissionais ou cole seu script para aproveitar nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de script, estabelecendo a base para seu vídeo de atualização departamental eficiente.
2
Step 2
Personalize Seus Visuais
Enriqueça sua mensagem selecionando um avatar de AI para apresentar sua atualização, tornando sua comunicação interna mais dinâmica e envolvente.
3
Step 3
Adicione Áudio Profissional e Acessibilidade
Gere áudio com som natural com nossas capacidades de geração de narração, garantindo que sua mensagem seja entregue de forma clara e profissional para toda a sua equipe.
4
Step 4
Aplique Branding e Exporte
Incorpore os controles de Branding da sua empresa, como logotipos e cores, e então exporte facilmente seu vídeo de anúncio para funcionários polido no formato ideal para distribuição.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Entregue Anúncios Corporativos Impactantes

.

Crie e distribua facilmente vídeos de anúncio corporativo e mensagens inspiradoras para unificar equipes e promover um sentimento positivo dentro da organização.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de comunicação interna?

A HeyGen utiliza AI avançada para transformar texto em vídeos profissionais de comunicação interna. Os usuários podem facilmente gerar conteúdo envolvente com avatares de AI e narrações sintéticas, otimizando suas necessidades de gerador de vídeo de atualização departamental.

Quais recursos de AI a HeyGen oferece para vídeos de anúncio corporativo?

A HeyGen fornece avatares de AI realistas e capacidades robustas de geração de narração para produzir vídeos de anúncio corporativo impactantes. Os usuários podem personalizar esses vídeos com controles de marca, como logotipos e cores, garantindo uma mensagem consistente da empresa.

A HeyGen pode ajudar a adicionar legendas e branding a vídeos de anúncio para funcionários?

Absolutamente. A HeyGen facilita a melhoria de vídeos de anúncio para funcionários, adicionando automaticamente legendas para acessibilidade. Seu editor intuitivo de arrastar e soltar também permite a fácil aplicação de controles de marca para manter uma aparência profissional.

Com que rapidez posso produzir vídeos de atualização departamental de alta qualidade usando a HeyGen?

A HeyGen otimiza a criação de vídeos, permitindo a produção rápida de vídeos de atualização departamental de alta qualidade. Com a funcionalidade de texto-para-vídeo e uma variedade de modelos, você pode transformar eficientemente seus scripts em conteúdo visual envolvente para atualizações da empresa.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo