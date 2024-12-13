Gerador de Vídeo de Anúncio Departamental para Equipes

Crie vídeos de anúncio para funcionários de forma impactante e mais rápida. Use nossos modelos de vídeo personalizáveis para garantir resultados profissionais sempre.

Crie um vídeo de anúncio corporativo de 45 segundos para todos os funcionários detalhando a nova política de trabalho remoto, utilizando um avatar de IA profissional e geração de narração clara para manter um estilo de áudio formal, mas acessível, garantindo que a mensagem seja consistente e facilmente compreendida em toda a organização.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Gere um vídeo envolvente de anúncio departamental de 30 segundos para a equipe de vendas, destacando conquistas recentes com imagens vibrantes do banco de mídia e um roteiro conciso transformado via texto-para-vídeo, adotando um estilo visual e de áudio animado e comemorativo para motivar a equipe.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo de comunicação interna de 60 segundos para novos contratados, servindo como uma mensagem de boas-vindas de integração de funcionários. Este vídeo deve aproveitar modelos e cenas personalizáveis para estabelecer um estilo visual amigável e informativo, com legendas automáticas para melhorar a acessibilidade para todos os novos membros da equipe.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo promocional conciso de 20 segundos direcionado a todos os funcionários para um próximo evento da empresa, apresentando visuais dinâmicos e uma trilha sonora empolgante, facilmente adaptável para várias plataformas através de redimensionamento de proporção e exportações. Este vídeo, criado como uma produção do Gerador de Vídeo de IA, deve efetivamente criar expectativa.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Anúncio Departamental

Crie vídeos de comunicação interna envolventes sem esforço para manter sua equipe informada e conectada com poderosas capacidades de IA.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro ou Selecione um Modelo
Insira facilmente sua mensagem colando seu roteiro de texto para utilizar nosso recurso avançado de Texto-para-vídeo, ou selecione um layout pré-desenhado de modelos de vídeo personalizáveis.
2
Step 2
Escolha um Avatar de IA
Dê vida ao seu vídeo de comunicação interna selecionando um avatar de IA para ser seu apresentador, adicionando um rosto profissional e envolvente ao seu anúncio.
3
Step 3
Adicione Legendas para Clareza
Aumente o alcance e a clareza dos seus vídeos de anúncio corporativo gerando legendas automaticamente, tornando sua mensagem acessível a todos.
4
Step 4
Exporte e Distribua Seu Anúncio
Finalize seu vídeo de anúncio departamental utilizando redimensionamento de proporção e exportações para prepará-lo para compartilhamento em todos os seus canais de comunicação interna.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Melhore a Comunicação Interna e o Moral

.

Crie vídeos de anúncio corporativo inspiradores e informativos para elevar as equipes, celebrar conquistas e comunicar efetivamente atualizações departamentais importantes.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode servir como um poderoso gerador de vídeos de anúncio departamental?

O HeyGen permite que você crie facilmente vídeos de anúncio corporativo profissional e vídeos de comunicação interna usando avatares de IA e tecnologia de Texto-para-vídeo, garantindo mensagens claras e consistentes em toda a sua organização. Ele simplifica o processo de criação para vídeos de anúncio departamental eficazes.

O HeyGen pode ajudar a melhorar a integração de funcionários e o engajamento em treinamentos?

Com certeza. O HeyGen oferece modelos de vídeo personalizáveis e capacidades de geração de narração para produzir vídeos de anúncio de funcionários e conteúdo de treinamento envolventes, melhorando o engajamento em treinamentos e as experiências de integração de funcionários de forma eficiente.

O que torna o HeyGen um gerador de vídeo de IA eficaz para empresas?

O HeyGen utiliza tecnologia avançada de avatares de IA e Texto-para-vídeo para simplificar a criação de vídeos, permitindo que os usuários produzam rapidamente conteúdo de alta qualidade para várias plataformas de mídia social ou usos internos sem ferramentas complexas de edição de vídeo. É um gerador de vídeo de IA abrangente para todas as necessidades empresariais.

Como posso personalizar vídeos criados com o HeyGen para a minha marca?

O HeyGen oferece amplos controles de branding, incluindo personalização de logotipo e cores, juntamente com uma robusta biblioteca de mídia e legendas. Você também pode utilizar redimensionamento de proporção e exportações para adaptar o conteúdo do seu gerador de vídeo para qualquer plataforma, garantindo consistência de marca.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo