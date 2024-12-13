Seu Gerador de Vídeo de Introdução de Departamento para Integração Fácil

Desenhe vídeos envolventes e de qualidade profissional para uma integração perfeita com conteúdo e visuais personalizados, impulsionados por avatares realistas de IA.

Crie um vídeo de introdução de departamento de 30 segundos usando o gerador de vídeo de introdução de departamento, projetado para novos contratados e partes interessadas internas, apresentando visuais envolventes e profissionais e uma narração animada gerada por IA através dos modelos com tecnologia de IA da HeyGen e avatares cativantes de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo introdutório de 45 segundos, perfeito para clientes em potencial e candidatos a emprego, exibindo visuais modernos e elegantes e uma narração dinâmica gerada pelo recurso de geração de narração da HeyGen, dando vida a um avatar de IA para representar sua marca.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo envolvente de 60 segundos para um anúncio em toda a empresa ou parceiros externos, utilizando o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para personalizar seu conteúdo e visuais com imagens corporativas informativas, mas visualmente atraentes, e um roteiro transformado em vídeo via Texto-para-vídeo a partir do roteiro.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de 30 segundos de qualidade profissional para seguidores de redes sociais e participantes de eventos, caracterizado por visuais dinâmicos, nítidos e amigáveis para redes sociais e áudio energético, aprimorado pelas legendas/captions da HeyGen e otimizado com redimensionamento de proporção de aspecto e exportações de modelos personalizáveis.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Introdução de Departamento

Crie vídeos de introdução de departamento profissionais e envolventes sem esforço com a plataforma com tecnologia de IA da HeyGen, simplificando suas necessidades de integração e comunicação.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Selecione a partir de uma biblioteca de modelos personalizáveis projetados para introduções de departamento, ou comece simplesmente colando seu roteiro para aproveitar os modelos com tecnologia de IA.
2
Step 2
Personalize Seus Visuais
Personalize seu vídeo selecionando diversos avatares de IA para representar os membros da sua equipe e integrando as cores e logotipos da sua marca para personalizar seu conteúdo e visuais.
3
Step 3
Aprimore com Voz e Texto
Gere narração dinâmica gerada por IA em vários idiomas e adicione automaticamente legendas e captions para acessibilidade, garantindo que sua mensagem seja clara e envolvente.
4
Step 4
Gere Sua Introdução
Utilize as capacidades de geração de vídeo de ponta a ponta da HeyGen para produzir vídeos de qualidade profissional rapidamente, prontos para integração, apresentações ou compartilhamento em redes sociais.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Rapidamente Visões Gerais de Departamento Envolventes

Crie rapidamente visões gerais de vídeo de alta qualidade e envolventes de departamentos, simplificando informações complexas para diversos públicos internos de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen ajuda a criar vídeos envolventes e de qualidade profissional?

A HeyGen capacita os usuários a produzir vídeos de qualidade profissional aproveitando avatares avançados de IA e modelos com tecnologia de IA. Você pode personalizar facilmente seu conteúdo e visuais para garantir que sua mensagem seja altamente envolvente.

O que torna a HeyGen um gerador eficaz de vídeos de introdução de departamento?

A HeyGen é uma plataforma de geração de vídeos de ponta a ponta que simplifica a criação de um vídeo de introdução de departamento. Sua interface intuitiva e modelos personalizáveis permitem que você projete e publique rapidamente introduções impactantes, servindo como um excelente criador de introduções.

A HeyGen oferece suporte multilíngue e recursos de acessibilidade para vídeos?

Com certeza, a HeyGen fornece robustas capacidades de tradução multilíngue, juntamente com narração gerada por IA, para alcançar um público global. Você também pode adicionar facilmente legendas e captions para maior acessibilidade.

Posso personalizar os visuais e a marca dos meus vídeos com a HeyGen?

Sim, a HeyGen oferece amplas opções de personalização, permitindo que você adapte seu conteúdo e visuais à identidade da sua marca. Utilize nossa abrangente biblioteca de mídia e controles de marca para criar ativos de vídeo únicos e reconhecíveis.

