Criador de Vídeos de Planos Dentais: Crie Conteúdo Envolvente Rápido

Crie vídeos de marketing odontológico envolventes que constroem confiança dos pacientes usando poderosos recursos de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo envolvente de 30 segundos para redes sociais voltado para o público em geral e pacientes existentes, oferecendo dicas rápidas sobre higiene bucal eficaz, apresentado com gráficos animados limpos e uma trilha sonora musical animada, garantindo máxima acessibilidade ao incorporar legendas automáticas da HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo explicativo profissional de 60 segundos para novos e potenciais pacientes, detalhando um procedimento odontológico específico, como colocação de implantes, apresentando visuais tranquilizadores do processo e uma voz calma e autoritária, gerada de forma integrada a partir de um roteiro detalhado usando a funcionalidade de Texto-para-vídeo da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo convincente de depoimentos de pacientes de 45 segundos para pacientes indecisos que buscam um novo consultório odontológico, apresentando histórias autênticas de pacientes através de visuais acolhedores e música de fundo inspiradora, aprimorado pelo suporte à extensa biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para encontrar clipes e imagens complementares perfeitos.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Planos Dentais

Crie facilmente vídeos envolventes de planos dentais para educar seus pacientes e impulsionar a estratégia de comunicação do seu consultório.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo os detalhes do seu plano dental na funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro. Nossa IA ajudará a traduzir seu texto em uma história visual.
2
Step 2
Selecione Seu Agente de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para ser seu apresentador na tela. Esses Agentes de Vídeo de IA fornecem um rosto profissional e relacionável para a explicação do seu plano dental.
3
Step 3
Aplique Branding e Narração
Personalize seu vídeo com os controles de Branding do seu consultório, incluindo logotipos e cores. Melhore a clareza com a geração de Narração por IA para um som polido.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo esteja perfeito, exporte-o facilmente no formato de proporção desejado. Compartilhe seu novo vídeo nas redes sociais para informar e engajar seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Pacientes

Crie vídeos impactantes de depoimentos de pacientes para construir confiança e destacar tratamentos bem-sucedidos para potenciais pacientes.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar os esforços de marketing odontológico?

A HeyGen capacita dentistas a criar vídeos de marketing envolventes para depoimentos de pacientes, conteúdo educacional sobre higiene bucal e anúncios promocionais. Utilize avatares de IA e texto-para-vídeo a partir de roteiro para produzir vídeos odontológicos profissionais de forma eficiente, atraindo e informando pacientes, melhorando sua estratégia de marketing odontológico.

Quais recursos a HeyGen oferece para criar vídeos odontológicos rapidamente?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos com um editor robusto de texto-para-vídeo, modelos abrangentes de vídeos odontológicos e geração de narração com tecnologia de IA. Você pode rapidamente transformar roteiros em vídeos profissionais, completos com legendas, para otimizar a produção de conteúdo para seu consultório odontológico.

A HeyGen pode criar vídeos educacionais sobre procedimentos odontológicos e higiene bucal?

Absolutamente. O agente de vídeo de IA da HeyGen permite que profissionais odontológicos produzam vídeos educacionais informativos explicando procedimentos odontológicos, promovendo a higiene bucal e detalhando o planejamento de tratamentos. Você pode facilmente personalizar esses vídeos com os controles de branding do seu consultório para um visual consistente e profissional.

Como a HeyGen garante qualidade profissional para vídeos de consultórios odontológicos?

A HeyGen fornece controles de branding para integrar seu logotipo e cores, garantindo que seus vídeos odontológicos mantenham uma aparência profissional e consistente em todos os seus canais de marketing. Com acesso a uma rica biblioteca de mídia e opções para redimensionamento de proporção, seus vídeos sempre parecerão polidos e envolventes para seu público.

