Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Desenvolva um vídeo promocional de 30 segundos para uma clínica odontológica, com o objetivo de atrair novos pacientes. O estilo visual deve ser profissional e moderno, destacando a atmosfera acolhedora da clínica com música de fundo suave. Utilize os Modelos e cenas do HeyGen para criar rapidamente um anúncio de marketing dental polido.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo de 60 segundos oferecendo dicas detalhadas de higiene dental para manter uma boa higiene, destinado a pacientes existentes que buscam conselhos específicos de cuidados. O vídeo deve ter um estilo visual informativo com explicações claras, acompanhado por uma voz amigável, mas autoritária. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen para gerar o conteúdo de forma eficiente.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo dinâmico de 15 segundos para redes sociais para engajamento rápido, direcionado a um amplo público online com pouca atenção. O estilo visual deve ser impactante e energético, incorporando gráficos chamativos e cortes rápidos. Este vídeo para redes sociais pode ser facilmente personalizado para várias plataformas usando o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Higiene Dental

Crie facilmente vídeos animados envolventes para conteúdo educacional, comunicação com o paciente e marketing dental eficaz.

1
Step 1
Escolha um Modelo de Vídeo Dental
Selecione de uma biblioteca de "modelos de vídeo dental" profissionais para começar rapidamente seu projeto e criar conteúdo atraente.
2
Step 2
Personalize com Avatares de IA
Enriqueça seu vídeo adicionando "avatares de IA" envolventes e integrando os elementos visuais únicos da sua marca.
3
Step 3
Gere Narrações Profissionais
Utilize a avançada "geração de narração" para adicionar áudio claro e natural que transmite efetivamente sua mensagem.
4
Step 4
Exporte para Redes Sociais
Finalize e exporte seu vídeo em formatos ótimos para compartilhamento, perfeito para "vídeos de redes sociais" e engajamento do paciente.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Impulsione Campanhas de Marketing Dental

Desenvolva rapidamente anúncios em vídeo atraentes para destacar seus serviços dentais e ofertas especiais, alcançando efetivamente um público mais amplo.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode criar vídeos dentais animados envolventes para minha prática?

O HeyGen permite que você produza vídeos dentais animados profissionais sem esforço usando sua plataforma de IA. Aproveite avatares de IA realistas e a tecnologia de Texto-para-vídeo para transformar roteiros em conteúdo atraente com geração de narração natural para sua prática dental.

Quais modelos de vídeo dental estão disponíveis para marketing e educação do paciente?

O HeyGen oferece uma variedade de modelos de vídeo dental profissionais projetados para marketing dental eficaz e educação clara do paciente. Você pode personalizar facilmente esses modelos com os controles de marca da sua clínica para criar vídeos impactantes para redes sociais e conteúdo educacional.

O HeyGen suporta a criação de vídeos educacionais sobre higiene bucal e procedimentos dentais?

Sim, o HeyGen é um criador de vídeos de higiene dental ideal para criar vídeos educacionais informativos sobre higiene bucal e procedimentos dentais comuns. Basta inserir seu texto, e o HeyGen gerará um vídeo completo com geração de narração e legendas para máxima clareza e compreensão do paciente.

Como o HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos para profissionais dentais ocupados?

A plataforma de IA do HeyGen simplifica a criação de vídeos transformando texto em vídeos polidos, eliminando a necessidade de habilidades complexas de edição de vídeo. Isso permite que profissionais dentais produzam rapidamente vídeos dentais de alta qualidade para várias necessidades, desde marketing até comunicação com o paciente, tudo online.

