Gerador de Vídeo de Demonstração: Crie Demonstrações de Produto Envolventes Rápido

Transforme seus roteiros em demonstrações de produto cativantes usando nosso recurso avançado de texto para vídeo com narrações realistas de IA.

Crie um vídeo de demonstração de produto de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas, mostrando como o HeyGen simplifica a criação de conteúdo envolvente de "criador de vídeo de demonstração de produto". O estilo visual deve ser brilhante e moderno, com uma trilha sonora animada e um avatar de IA amigável apresentando os principais recursos e benefícios.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional de 45 segundos voltado para profissionais de marketing, ilustrando o poder do HeyGen como uma "plataforma de criação de vídeos com IA". O estilo visual e de áudio deve ser polido e dinâmico, com cortes rápidos, transições profissionais e destacando a eficiência obtida ao utilizar vários Modelos e cenas para produzir ativos de marketing de alta qualidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo de 60 segundos projetado para educadores e criadores de cursos online, demonstrando como o HeyGen pode transformar tópicos complexos em "vídeos explicativos" claros. O estilo visual deve ser limpo e informativo, com uma narração calma e articulada, enfatizando a facilidade de converter Texto em vídeo a partir de roteiros para fins educacionais.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo de apresentação de vendas de 30 segundos direcionado a equipes de vendas, focando em como o HeyGen os capacita a produzir rapidamente "demonstrações interativas" envolventes que ressoam com os clientes. O estilo visual deve ser energético e persuasivo, com visuais dinâmicos e uma geração de narração clara e confiante que ajuda a personalizar mensagens para diferentes públicos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Geração de Vídeo de Demonstração

Crie facilmente vídeos de demonstração de produto profissionais que envolvem seu público e comunicam claramente seu valor, desde o conceito inicial até a exportação final.

1
Step 1
Crie Sua Cena de Demonstração
Comece selecionando entre uma variedade de modelos de vídeo prontos para uso ou comece do zero usando nossa plataforma intuitiva de criação de vídeos com IA. Aproveite os Modelos e cenas integrados para configurar rapidamente sua narrativa.
2
Step 2
Adicione Narrações e Visuais Envolventes
Enriqueça sua demonstração de produto com visuais dinâmicos e narração perfeita. Utilize nossa geração avançada de Narração para adicionar narrações de IA realistas ou faça upload do seu próprio áudio.
3
Step 3
Aplique Branding e Acabamento
Garanta que sua demonstração reflita a identidade da sua marca. Aplique seu kit de marca personalizado, incluindo logotipos e cores, usando controles abrangentes de Branding. Adicione legendas para maior acessibilidade e alcance.
4
Step 4
Exporte Sua Demonstração em Alta Resolução
Finalize seu vídeo de demonstração de produto envolvente. Utilize o redimensionamento de proporção e exportações para baixar seu vídeo em alta resolução no formato mais adequado para sua plataforma, pronto para compartilhamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Melhore o Treinamento de Produtos com Demonstrações de IA

.

Melhore o aprendizado e a retenção criando vídeos de demonstração claros e envolventes com IA para sessões de treinamento e integração de produtos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meus vídeos de demonstração de produto?

O HeyGen capacita os usuários a criar vídeos de demonstração de produto envolventes com facilidade. Aproveite os apresentadores de IA e modelos de vídeo dinâmicos para mostrar suas ofertas de forma eficaz, transformando recursos complexos em demonstrações claras e atraentes.

O HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos com IA?

Com certeza. A interface intuitiva de arrastar e soltar do HeyGen, combinada com as capacidades de texto para vídeo, torna a criação de vídeos com IA acessível a todos. Você pode gerar rapidamente vídeos profissionais sem experiência extensa em edição.

Quais opções de branding estão disponíveis para meus vídeos?

O HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas. Utilize nossos diversos modelos de vídeo e personalize cada aspecto para manter a consistência da marca em todo o seu conteúdo.

O HeyGen pode criar narrações de IA realistas para meu conteúdo?

Sim, o HeyGen fornece narrações de IA de alta qualidade que soam incrivelmente naturais, complementando perfeitamente o conteúdo do seu vídeo. Combine isso com apresentadores de IA para entregar uma mensagem polida e envolvente ao seu público.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo