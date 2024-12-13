Criador de Vídeos para o Dia de Demonstração: Crie Pitches Prontos para Investidores
Crie vídeos de pitch envolventes e de alta qualidade para o dia de demonstração usando os modelos focados em investidores do HeyGen para impressionar qualquer investidor.
Crie um vídeo de pitch impactante de 2 minutos direcionado aos juízes do Dia de Demonstração e mentores de aceleradoras, empregando visuais modernos e baseados em dados com sobreposições de texto na tela. Aproveite os avatares de IA do HeyGen para apresentar sua narrativa envolvente e forneça legendas essenciais para métricas-chave, ilustrando efetivamente suas ferramentas de visualização de tração e oportunidade de mercado.
Desenhe um vídeo conciso de visão geral da empresa de 60 segundos para investidores em estágio inicial, adotando um estilo visual inspirador e de marca usando os modelos focados em investidores do HeyGen. Empregue a funcionalidade de texto para vídeo a partir de script para articular a visão e a proposta de valor da sua startup com um acabamento profissional, criando uma apresentação memorável para investidores.
Desenvolva um vídeo detalhado de 1 minuto sobre recursos técnicos para potenciais parceiros técnicos ou cofundadores, apresentando visuais animados claros que demonstram funcionalidades específicas. Integre o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para gráficos complementares e legendas precisas para explicar termos técnicos complexos, garantindo uma demonstração de produto de alta qualidade.
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Pitches de Investidores de Alto Impacto.
Crie rapidamente apresentações profissionais e envolventes para investidores em dias de demonstração com vídeo de IA.
Destaque Tração e Sucesso.
Demonstre visualmente a validação de mercado e histórias de sucesso de clientes para impressionar potenciais investidores.
