Criador de Vídeos para o Dia de Demonstração: Crie Pitches Prontos para Investidores

Crie vídeos de pitch envolventes e de alta qualidade para o dia de demonstração usando os modelos focados em investidores do HeyGen para impressionar qualquer investidor.

Produza um vídeo de demonstração de produto de 90 segundos especificamente para potenciais investidores, destacando sua solução com visuais elegantes e profissionais e imagens claras do produto. Utilize a geração de narração do HeyGen para entregar uma narrativa confiante e entusiástica, destacando sua proposta de valor única como criador de vídeos para o dia de demonstração.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de pitch impactante de 2 minutos direcionado aos juízes do Dia de Demonstração e mentores de aceleradoras, empregando visuais modernos e baseados em dados com sobreposições de texto na tela. Aproveite os avatares de IA do HeyGen para apresentar sua narrativa envolvente e forneça legendas essenciais para métricas-chave, ilustrando efetivamente suas ferramentas de visualização de tração e oportunidade de mercado.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo conciso de visão geral da empresa de 60 segundos para investidores em estágio inicial, adotando um estilo visual inspirador e de marca usando os modelos focados em investidores do HeyGen. Empregue a funcionalidade de texto para vídeo a partir de script para articular a visão e a proposta de valor da sua startup com um acabamento profissional, criando uma apresentação memorável para investidores.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo detalhado de 1 minuto sobre recursos técnicos para potenciais parceiros técnicos ou cofundadores, apresentando visuais animados claros que demonstram funcionalidades específicas. Integre o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para gráficos complementares e legendas precisas para explicar termos técnicos complexos, garantindo uma demonstração de produto de alta qualidade.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos para o Dia de Demonstração

Crie rapidamente apresentações para investidores e demonstrações de produtos com um criador de vídeos intuitivo e impulsionado por IA, projetado para causar impacto.

1
Step 1
Selecione Seu Modelo
Comece escolhendo entre uma variedade de modelos profissionalmente projetados e focados em investidores. Esses modelos fornecem uma base sólida para mostrar a história e a proposta de valor da sua startup.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Utilize o editor intuitivo de arrastar e soltar para integrar perfeitamente seus materiais de pitch deck, gravações de tela de produtos e outras mídias personalizadas. Aplique as cores e o logotipo da sua marca para uma apresentação distinta e profissional.
3
Step 3
Aprimore com Narração Impulsionada por IA
Aproveite a IA do HeyGen para gerar narrações envolventes em estilos de narração profissional, garantindo que sua mensagem seja entregue com clareza e impacto.
4
Step 4
Exporte e Impressione
Exporte seu vídeo finalizado e de alta qualidade no formato e resolução ideais para o seu dia de demonstração. Compartilhe com confiança sua apresentação polida para causar uma impressão duradoura em potenciais investidores.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Demonstrações de Produtos Envolventes

Gere facilmente vídeos de demonstração de produtos concisos e visualmente atraentes para articular sua proposta de valor.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos para meu dia de demonstração ou apresentação para investidores?

O HeyGen utiliza IA avançada para transformar seu roteiro em vídeos profissionais, completos com avatares de IA e narrações. Sua interface intuitiva e diversos modelos permitem que você produza rapidamente conteúdo de alta qualidade para demonstrações de produtos ou apresentações para investidores.

Posso integrar meu pitch deck existente ou gravações de tela nos vídeos do HeyGen?

Sim, o HeyGen oferece integração perfeita para o conteúdo do seu pitch deck existente e gravações de tela, permitindo que você enriqueça seus vídeos de pitch para investidores ou demonstrações de produtos com visuais cruciais. Você também pode incorporar as cores e o logotipo da sua marca para um toque profissional.

Quais ferramentas o HeyGen oferece para garantir que meus vídeos de demonstração pareçam profissionais?

O HeyGen fornece um editor robusto de arrastar e soltar, estilos de narração profissional e uma ampla biblioteca de mídia para aprimorar seus visuais. Você pode facilmente adicionar texto animado e redimensionar vídeos, garantindo que a saída do seu criador de vídeos para o dia de demonstração atinja qualidade de produção pronta para investidores.

Como o HeyGen pode me ajudar a criar narrativas envolventes e acompanhar o engajamento?

O HeyGen facilita narrativas envolventes com recursos como modelos personalizáveis e elementos de narrativa visual. Além disso, você pode utilizar análises avançadas de visualização e integrar ferramentas de visualização de tração para acompanhar o engajamento e entender a resposta do seu público às suas demonstrações de produtos ou apresentações para investidores.

