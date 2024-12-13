Criador de Vídeos de Geração de Demanda: Crie Vídeos AI Envolventes

Aumente o engajamento da campanha e otimize sua produção de vídeo com avatares AI.

Imagine um vídeo de 45 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas que se sentem sobrecarregados pelas complexidades da produção de vídeo, demonstrando como eles podem criar facilmente vídeos de geração de demanda atraentes com tecnologia AI. O estilo visual deve ser brilhante, energético e inspirador, apresentando cortes rápidos de um empreendedor construindo um vídeo com facilidade, acompanhado por uma trilha sonora animada e motivadora. Este vídeo destacará de forma proeminente a capacidade "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen, ilustrando como um simples roteiro se transforma em um vídeo profissional, simplificando todo o processo de criação de vídeo.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de 30 segundos voltado para gerentes de marketing interessados em personalizar seu alcance para aumentar o engajamento da campanha, destacando o poder dos avatares AI. O estilo visual e de áudio deve ser profissional, elegante e autoritário, apresentando uma variedade diversificada de avatares AI falando diretamente ao espectador com vozes claras e confiantes. Este prompt enfatiza a aplicação direta do recurso "Avatares AI" do HeyGen para criar uma experiência de cliente memorável e envolvente, distinguindo seus esforços de geração de demanda.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de 60 segundos projetado para agências de marketing digital que buscam otimizar a produção de vídeo e expandir suas ofertas de serviços. A estética deve ser moderna, limpa e altamente eficiente, usando transições suaves para ilustrar a rápida personalização de várias campanhas, sublinhada por uma narração confiante e informativa. Esta narrativa destacaria de forma proeminente como a extensa biblioteca de "Modelos e cenas" do HeyGen permite que as agências adaptem e implantem rapidamente conteúdo de alta qualidade e alinhado à marca para diversas necessidades de clientes, tornando a criação de vídeos mais rápida do que nunca.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo dinâmico de 20 segundos para criadores de conteúdo e empreendedores solo que precisam de vídeos rápidos e impactantes, mas carecem de recursos extensos, apresentando o HeyGen como seu criador de vídeos de geração de demanda preferido. O estilo visual deve ser acelerado, vibrante e altamente envolvente, exibindo exemplos diversos de conteúdo de formato curto com texto sobreposto, enquanto uma narração amigável e conversacional explica os benefícios. Este vídeo destacará a flexibilidade oferecida pela "Geração de narração", permitindo que os usuários produzam rapidamente áudio profissional para seus roteiros personalizáveis e implantem conteúdo rapidamente em várias plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Geração de Demanda

Transforme sua estratégia de marketing com vídeos de geração de demanda impulsionados por AI. Crie facilmente conteúdo envolvente para aumentar o engajamento da campanha e otimizar a produção de vídeo.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Inicie seu projeto escolhendo entre uma variedade de modelos de vídeo impulsionados por AI, perfeitos para começar rapidamente a criação de vídeos de geração de demanda.
2
Step 2
Escolha Seu Porta-voz AI
Aprimore sua mensagem selecionando um avatar AI para atuar como seu Porta-voz AI, garantindo uma presença profissional e consistente na tela.
3
Step 3
Gere Narração e Roteiro
Insira seu texto e gere facilmente uma narração com som natural usando o gerador de voz AI, completando seus roteiros personalizáveis.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Finalize seu vídeo com redimensionamento e exportações de proporção de aspecto apropriados, depois compartilhe amplamente para aumentar o engajamento da campanha em várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Compartilhe Histórias de Sucesso de Clientes Impactantes

.

Aproveite vídeos AI para destacar autenticamente os triunfos dos clientes, construindo confiança e gerando demanda.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos para geração de demanda?

O HeyGen utiliza modelos de vídeo avançados impulsionados por AI e capacidades intuitivas de texto para vídeo, permitindo que os usuários produzam facilmente vídeos de geração de demanda de alta qualidade a partir de roteiros em minutos. Isso simplifica todo o processo de criação de vídeo, facilitando a ampliação de sua estratégia de marketing.

O HeyGen pode criar vídeos personalizados com porta-vozes AI para aumentar o engajamento da campanha?

Sim, o HeyGen permite que você gere vídeos dinâmicos com avatares AI realistas como porta-vozes. Esses vídeos de geração de demanda impulsionados por AI são perfeitos para aprimorar sua estratégia de marketing e aumentar o engajamento da campanha em várias plataformas de mídia social.

Quais recursos o HeyGen oferece para otimizar a produção de vídeo para equipes de marketing?

O HeyGen fornece ferramentas poderosas de arrastar e soltar e roteiros personalizáveis, otimizando drasticamente seu fluxo de trabalho de produção de vídeo. Os usuários podem rapidamente gerar conteúdo de vídeo envolvente para sua estratégia de marketing de vídeo, focando no impacto em vez de edição complexa.

Como o criador de vídeos AI do HeyGen pode melhorar minha estratégia de marketing geral?

O criador de vídeos AI do HeyGen oferece versatilidade incomparável, permitindo a produção rápida de vídeos profissionais para qualquer estratégia de marketing. Você pode facilmente integrar controles de branding, gerar conteúdo diversificado para plataformas de mídia social e adaptar proporções para desempenho ideal, garantindo que seu criador de vídeos de geração de demanda entregue resultados.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo