Criador de Vídeos de Treinamento de Entrega: Crie Conteúdo de L&D Envolvente

Simplifique seus vídeos de treinamento corporativo com nossa plataforma intuitiva, aproveitando avatares de IA para conteúdo envolvente.

528/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo informativo e visualmente dinâmico de 60 segundos voltado para equipes de L&D, mostrando como transformar manuais de treinamento secos em conteúdos educacionais cativantes. O estilo visual deve ser limpo e profissional, usando transições dinâmicas para ilustrar conceitos complexos, acompanhado por uma narração profissional e tranquilizadora. Enfatize a facilidade de criar vídeos de treinamento impactantes aproveitando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo conciso e impactante de 30 segundos direcionado a pessoal de entrega, detalhando uma prática recomendada crítica para o manuseio de pacotes. O estilo visual deve ser acelerado e utilizar gráficos animados para rápida compreensão, apoiado por uma narração direta e fácil de entender. Este prompt deve destacar como os Modelos & cenas disponíveis da HeyGen podem acelerar a criação de vídeos explicativos eficazes.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de treinamento corporativo inclusivo e visualmente rico de 50 segundos para equipes globais, focando na sensibilidade cultural em interações com clientes. O estilo visual deve ser diverso e empático, apresentando vários avatares de IA representando diferentes demografias, com uma narração calma e autoritária. Este vídeo comunicará efetivamente os principais pontos de treinamento enquanto utiliza o recurso de Legendas automáticas da HeyGen para garantir acessibilidade a todos os funcionários.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Treinamento de Entrega

Crie vídeos de treinamento profissionais e envolventes de forma rápida e eficiente. Capacite suas equipes de L&D a integrar novos funcionários com facilidade e clareza.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de treinamento. Nosso gerador de vídeo de IA transformará seu texto em um vídeo dinâmico, economizando tempo e esforço na criação de conteúdo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Modelo
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA para apresentar seu conteúdo. Melhore ainda mais seus vídeos de treinamento de entrega selecionando um modelo de vídeo adequado ao seu estilo.
3
Step 3
Adicione Visuais e Narrações
Enriqueça seus vídeos de treinamento corporativo com branding personalizado, narrações de IA e mídia de estoque relevante para manter a consistência e manter seu público engajado.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seus vídeos de treinamento profissionais com legendas automáticas e em vários formatos de proporção. Distribua facilmente seu conteúdo concluído para seu sistema de gestão de aprendizagem ou equipes de L&D.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Assuntos Complexos para Educação

.

Transforme tópicos complexos em conteúdo de vídeo facilmente digerível e envolvente, melhorando a compreensão e os resultados educacionais para qualquer indústria.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen capacita equipes criativas a produzir vídeos de treinamento impressionantes?

A HeyGen oferece um gerador de vídeo robusto com avatares de IA realistas e uma rica biblioteca de modelos de vídeo e mídia de estoque. Esta plataforma permite que equipes criativas criem facilmente vídeos explicativos cativantes e vídeos de treinamento interativos que envolvem os aprendizes.

Quais são os principais benefícios de usar a HeyGen como criador de vídeos de treinamento de entrega?

Como um dos principais criadores de vídeos de treinamento de entrega, a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento corporativo convertendo texto de IA em vídeo instantaneamente. Suas narrações avançadas de IA garantem uma narração profissional, reduzindo significativamente o tempo e o esforço de produção para equipes de L&D.

A HeyGen pode ajudar equipes de L&D com conteúdo de vídeo eficiente para integração de novos funcionários?

Com certeza, a HeyGen é uma plataforma ideal de criação de vídeos para equipes de L&D que buscam desenvolver vídeos de treinamento atraentes para a integração de novos funcionários. Sua interface intuitiva e recursos poderosos permitem a geração rápida de conteúdo, garantindo que novos contratados recebam informações consistentes e envolventes.

Como os avatares de IA e as narrações de IA da HeyGen melhoram a qualidade dos vídeos de treinamento?

Os avatares de IA realistas da HeyGen dão vida aos roteiros, adicionando um toque humano aos seus vídeos de treinamento sem a necessidade de atores. Combinados com narrações de IA de alta qualidade, esses recursos criam conteúdo profissional e envolvente, estabelecendo a HeyGen como uma plataforma sofisticada de criação de vídeos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo