Gerador de Vídeos de Treinamento de Entrega: Crie Cursos Envolventes Rapidamente

Crie vídeos de treinamento profissionais para L&D e integração de forma fácil com avatares de IA envolventes.

Crie um vídeo conciso de 1 minuto demonstrando como as equipes de L&D podem produzir rapidamente módulos envolventes de "integração de funcionários" ou vídeos de "treinamento de conformidade". O estilo visual deve ser limpo e profissional, apresentando um "avatar de IA" amigável que entrega informações críticas diretamente aos novos contratados. O áudio deve ser uma "geração de narração" clara e natural, garantindo alta retenção das políticas principais. Este vídeo visa mostrar o poder do HeyGen em agilizar o treinamento corporativo, enfatizando sua facilidade de uso para conteúdo técnico.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional detalhado de 2 minutos para equipes de atendimento ao cliente, focando em "Vídeos de Procedimento de Entrega ao Cliente" específicos que aprimoram as experiências de "e-learning". A abordagem visual deve ser altamente prática, utilizando uma abordagem de "texto para vídeo a partir de roteiro" para guiar os espectadores por etapas complexas, acompanhadas de visuais claros. Incorpore "legendas" precisas para acessibilidade e aprendizado reforçado. O tom geral deve ser informativo e tranquilizador, destacando a entrega eficiente de treinamento técnico.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo dinâmico de 45 segundos para departamentos de treinamento globais demonstrando como um "gerador de vídeo de IA" acelera a criação de "vídeos de treinamento" para públicos diversos. Visualmente, o vídeo deve ser acelerado, mostrando vários "modelos e cenas" para ilustrar flexibilidade, com transições rápidas entre diferentes versões de idiomas, enfatizando a "localização". O áudio deve articular claramente os benefícios de criar conteúdo facilmente em "múltiplos idiomas", enfatizando a eficiência nos fluxos de comunicação técnica.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo promocional de 1 minuto e 30 segundos direcionado a redatores técnicos e especialistas em L&D, ilustrando como o "editor com tecnologia de IA" simplifica a "criação de vídeos" para "documentação técnica" ou tutoriais de "fluxo de trabalho". A apresentação visual deve ser moderna e elegante, demonstrando como aproveitar o "suporte de biblioteca de mídia/estoque" para conteúdo rico e ajustar perfeitamente as dimensões do vídeo usando "redimensionamento de proporção e exportações" para várias plataformas. O áudio deve ser animado e confiante, destacando a facilidade com que fluxos de trabalho técnicos complexos podem ser transformados em vídeos claros e envolventes.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Treinamento de Entrega

Crie vídeos de treinamento de entrega claros e envolventes para suas equipes de forma eficiente com um gerador de vídeo de IA, agilizando a integração de funcionários e procedimentos de entrega ao cliente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece inserindo seu texto ou selecionando um modelo pré-desenhado. Isso forma a base para seu vídeo de treinamento, garantindo uma narrativa estruturada para seus procedimentos de entrega.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Aumente o engajamento selecionando um avatar de IA para apresentar seu conteúdo. Combine-o com uma narração de IA de uma variedade de opções para entregar sua mensagem de forma clara e consistente.
3
Step 3
Refine com o Editor de IA
Utilize o editor com tecnologia de IA para personalizar seu vídeo. Adicione o logotipo e as cores da sua marca usando controles de branding para manter a consistência e o profissionalismo em todos os seus materiais de treinamento.
4
Step 4
Exporte e Traduza
Finalize seu vídeo de treinamento de entrega exportando-o no formato de proporção desejado. Você também pode aproveitar as Traduções com 1 Clique para tornar seu conteúdo acessível a um público global, pronto para uso imediato.

Simplifique Procedimentos de Entrega Complexos

Transforme procedimentos complexos de entrega ao cliente em vídeos claros e fáceis de entender, garantindo uma integração de funcionários consistente e eficiente.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento usando IA?

O HeyGen utiliza um poderoso gerador de vídeos de IA, permitindo que os usuários criem vídeos de treinamento profissionais a partir de roteiros de texto com facilidade. Ele apresenta Avatares de IA realistas e Narrações de IA, reduzindo significativamente o tempo e os recursos tradicionalmente necessários para a produção de vídeos.

O HeyGen pode personalizar vídeos de treinamento com elementos de marca e diferentes formatos?

Absolutamente. O HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você integre seu logotipo e cores da marca em seus vídeos de treinamento. Você também pode utilizar vários modelos e ferramentas de redimensionamento de proporção para garantir que seu conteúdo se adapte a diferentes plataformas e necessidades de visualização.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para entrega de treinamento global?

O HeyGen está equipado com capacidades técnicas avançadas para alcance global, incluindo Traduções com 1 Clique que convertem instantaneamente seu conteúdo de vídeo em múltiplos idiomas. Este recurso, combinado com legendas automáticas e narrações versáteis, garante que seus materiais de treinamento sejam acessíveis e eficazes para diversos públicos internacionais.

Com que rapidez posso produzir conteúdo de treinamento de alta qualidade com o HeyGen?

O editor com tecnologia de IA do HeyGen e a plataforma de IA generativa aceleram dramaticamente o processo de criação de vídeos, permitindo a produção rápida de conteúdo de treinamento de alta qualidade. Com recursos como gravações de tela e uma interface intuitiva, você pode transformar informações complexas em documentação de vídeo envolvente de forma eficiente, acelerando a entrega do seu treinamento.

