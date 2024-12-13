Criador de Vídeos de Serviço de Entrega: Impulsione Seu Negócio Agora

Aumente o engajamento e as conversões com vídeos de marketing atraentes criados sem esforço usando avatares de IA.

Imagine um vídeo de marketing dinâmico de 30 segundos, perfeito para pequenos empresários que desejam promover suas soluções de "criador de vídeos de serviço de entrega". Com um estilo visual moderno e acelerado e uma trilha sonora energética, este vídeo deve demonstrar a criação sem esforço usando os "Templates & cenas" da HeyGen, destacando como os "modelos de vídeo" disponíveis agilizam a eficiência.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para gerentes de marketing em empresas de entrega local, crie um vídeo promocional personalizado de 45 segundos. Este material contará com um "avatar digital" envolvente em um estilo visual acolhedor, entregando uma narração amigável e conversacional gerada através dos "avatares de IA" da HeyGen, reforçando a "personalização de marca" e a confiança do cliente.
Prompt de Exemplo 2
Um vídeo instrucional de 60 segundos aguarda os gerentes de mídias sociais em empresas regionais de entrega, orientando-os na criação de "vídeos de marketing" impactantes. Empregando uma estética dinâmica e profissional, rica em diversas filmagens de entregas, e uma narração persuasiva, este vídeo utilizará a "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" da HeyGen para criar "vídeos de redes sociais" atraentes.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um explicativo claro e minimalista de 30 segundos, direcionado a serviços de entrega em startups e empreendedores, mostrando o poder de um "criador de vídeos" simples para um apelo amplo. Uma trilha musical otimista acompanhará demonstrações rápidas de edição, aproveitando o "Redimensionamento de proporção & exportações" da HeyGen para garantir que esses "vídeos de redes sociais" sejam perfeitamente adaptados para qualquer plataforma.
step preview
Copie o prompt
step preview
Cole na caixa de Criação
step preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Serviço de Entrega

Crie rapidamente vídeos de marketing profissionais para seu serviço de entrega, do conceito à conclusão, usando ferramentas intuitivas impulsionadas por IA.

1
Step 1
Escolha um Modelo Pronto
Inicie seu projeto rapidamente selecionando de uma biblioteca diversificada de "modelos de vídeo" projetados para vários cenários de serviço de entrega, estabelecendo a base para vídeos de serviço de entrega atraentes.
2
Step 2
Cole Seu Roteiro para Geração de IA
Transforme sem esforço seu conteúdo escrito em narrações e visuais envolventes usando a capacidade de "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen, dando vida aos seus vídeos de marketing.
3
Step 3
Adicione a Identidade Visual da Sua Marca
Personalize seu vídeo com os "Controles de marca" da HeyGen para incluir seu logotipo, cores e fontes, garantindo que seu vídeo de serviço de entrega se destaque com uma aparência profissional e consistente.
4
Step 4
Exporte para Compartilhamento em Múltiplas Plataformas
Prepare seu vídeo para qualquer destino utilizando o recurso de "Redimensionamento de proporção & exportações" da HeyGen, permitindo que você otimize seu conteúdo para redes sociais, sites e mais, alcançando seu público-alvo de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre histórias de sucesso de clientes com vídeos de IA envolventes

.

Destaque experiências positivas de clientes e construa confiança por meio de depoimentos em vídeo atraentes.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de marketing atraentes para serviços de entrega?

A HeyGen capacita os serviços de entrega a produzir vídeos de marketing de alta qualidade de forma eficiente. Aproveite nossas ferramentas impulsionadas por IA e extensos modelos de vídeo para criar vídeos de redes sociais envolventes que aumentam as vendas e o tráfego.

Qual é o papel dos avatares digitais no marketing de serviços de entrega com a HeyGen?

Os avatares de IA da HeyGen dão vida ao marketing de seu serviço de entrega com vídeos animados e envolventes. Esses vídeos profissionais, impulsionados por nossos avatares digitais, podem comunicar efetivamente a mensagem da sua marca e melhorar a experiência do cliente.

É fácil personalizar vídeos de marketing para campanhas específicas de entrega?

Com certeza, a HeyGen possui um editor de arrastar e soltar fácil de usar que torna a personalização de vídeos de marketing incrivelmente simples. Personalize seu conteúdo com personalização de marca, animações de texto dinâmicas e uma rica biblioteca de filmagens para se adequar perfeitamente a qualquer campanha de entrega.

A HeyGen pode suportar a criação de vídeos em vários idiomas para mercados de entrega diversos?

Sim, a HeyGen suporta capacidades multilíngues, permitindo que você alcance mercados de entrega diversos com facilidade. Gere narrações e legendas para garantir que seus vídeos profissionais ressoem com um público global, tornando seu conteúdo acessível e impactante.

