Crie um vídeo de 60 segundos direcionado a novos contratados, apresentando um avatar de IA envolvente que oferece uma introdução concisa aos princípios de diversidade e inclusão. O estilo visual deve ser profissional e acolhedor, complementado por uma narração amigável gerada usando o recurso de geração de narração do HeyGen, garantindo uma primeira impressão positiva para vídeos de treinamento DEI cruciais.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um módulo de microaprendizagem de 45 segundos para especialistas em L&D, projetado para atualizar os funcionários existentes sobre aspectos-chave da inclusão no local de trabalho. O estilo visual deve ser limpo e envolvente, utilizando os modelos e cenas do HeyGen para montar rapidamente uma aparência profissional, garantindo que o conteúdo seja facilmente digerível e memorável.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de comunicação interna de 1 minuto e 30 segundos, direcionado a todos os funcionários da empresa, delineando novas iniciativas para promover a inclusão no local de trabalho. O vídeo deve ter uma estética polida e de marca, incorporando elementos de marca personalizados através do HeyGen para manter uma identidade corporativa consistente em todas as mensagens, com um apresentador virtual guiando os espectadores pelas atualizações.
Prompt de Exemplo 3
Crie um curta de 30 segundos para gerentes de RH, transmitindo rapidamente atualizações essenciais para vídeos de treinamento DEI. O estilo visual deve ser direto e impactante, empregando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para converter rapidamente o conteúdo escrito em um vídeo dinâmico, aprimorado com legendas claras para acessibilidade e rápida compreensão.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Criador de Vídeos de Treinamento DEI

Crie vídeos de treinamento de diversidade e inclusão envolventes sem esforço com IA, transformando texto em conteúdo dinâmico com apresentadores virtuais.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro de Treinamento
Comece colando seu roteiro de treinamento de diversidade e inclusão na plataforma. Nossa IA preparará instantaneamente seu texto para a geração de vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade de avatares de IA realistas para atuar como seu apresentador virtual, dando vida ao seu conteúdo DEI com uma entrega natural.
3
Step 3
Adicione Elementos de Marca Personalizados
Incorpore seus elementos de marca personalizados, como logotipos e cores da marca, para garantir que seus vídeos de treinamento DEI se alinhem perfeitamente com sua comunicação interna.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Gerado por IA
Finalize e exporte seu vídeo de alta qualidade gerado por IA, pronto para implantação imediata para seus gerentes de RH e especialistas em L&D para iniciativas de inclusão no local de trabalho.

Casos de Uso

Promova uma Cultura de Trabalho Inclusiva

Produza vídeos inspiradores gerados por IA que promovam valores positivos, fomentem a empatia e cultivem um ambiente verdadeiramente inclusivo dentro da organização.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento de diversidade e inclusão?

O HeyGen funciona como um criador intuitivo de vídeos de treinamento DEI, permitindo que gerentes de RH e especialistas em L&D produzam rapidamente conteúdo de treinamento de diversidade e inclusão de alta qualidade. Com seu gerador de vídeo de IA, você pode transformar roteiros em vídeos envolventes de forma eficiente, simplificando seus esforços de comunicação interna.

Quais ferramentas criativas o HeyGen oferece para produzir conteúdo DEI envolvente?

O HeyGen oferece um conjunto robusto de ferramentas criativas, incluindo modelos pré-fabricados e avatares de IA personalizáveis, para garantir que seus vídeos de treinamento de diversidade sejam visualmente atraentes. Você também pode incorporar elementos de marca personalizados, gerar narrações naturais e elaborar roteiros detalhados, tornando o HeyGen uma plataforma ideal de apresentador virtual.

O HeyGen pode utilizar avatares de IA e texto para vídeo para microaprendizagem DEI?

Absolutamente, o HeyGen se destaca na criação de módulos de microaprendizagem DEI concisos e impactantes, aproveitando avatares de IA avançados e poderosas capacidades de texto para vídeo. Este gerador de vídeo de IA transforma seu roteiro escrito em conteúdo de vídeo dinâmico gerado por IA, perfeito para treinamentos rápidos e digeríveis.

Como gerentes de RH e especialistas em L&D se beneficiam da plataforma do HeyGen para inclusão no local de trabalho?

Gerentes de RH e especialistas em L&D se beneficiam enormemente do HeyGen ao produzir facilmente vídeos de treinamento de diversidade profissionais que promovem a inclusão no local de trabalho. O gerador de vídeo de IA da plataforma simplifica o processo, permitindo uma comunicação interna eficiente e mensagens consistentes em todas as iniciativas DEI.

