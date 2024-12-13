Crie um vídeo de 45 segundos para funcionários corporativos e líderes de equipe, usando um estilo visual profissional e empático com avatares de IA diversos em um ambiente de escritório moderno. O áudio deve ter uma narração clara e calma de IA ao apresentar um cenário comum de viés inconsciente e, em seguida, oferecer uma dica prática para promover uma cultura inclusiva, destacando os poderosos avatares de IA da HeyGen para uma representação realista.

Gerar Vídeo