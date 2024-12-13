Gerador de Vídeos de Treinamento DEI: Crie Conteúdo Inclusivo com IA
Capacite as equipes de L&D e RH a construir uma cultura inclusiva sem esforço usando os poderosos avatares de IA da HeyGen.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Produza um vídeo informativo de 60 segundos direcionado a equipes globais de L&D e RH, usando um estilo visual dinâmico que mostre cenários globais diversos com música de fundo envolvente. O vídeo deve demonstrar o papel crucial da acessibilidade no treinamento, exibindo visualmente o recurso de legendas multilíngues da HeyGen, permitindo que os espectadores vejam como o conteúdo envolvente pode alcançar um público mais amplo de forma eficaz.
Desenvolva um vídeo de 30 segundos animado e conciso para pequenas e médias empresas que buscam uma rápida integração de DEI. O estilo visual deve aproveitar modelos e cenas personalizáveis para destacar a facilidade de criação, enquanto uma voz amigável de IA explica como é simples transformar um roteiro em um vídeo personalizado de diversidade e inclusão usando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen.
Desenhe um vídeo de 45 segundos orientado por histórias para gerentes de RH e L&D, empregando um estilo visual profissional com cenas e transições variadas para ilustrar um cenário positivo do mundo real resultante de práticas eficazes de DEI. Uma narração profissional de IA com sons de fundo relevantes narrará essa mini-história, demonstrando como os modelos e cenas envolventes da HeyGen podem ser utilizados para vídeos de treinamento de funcionários impactantes e soluções de e-learning.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento no Treinamento DEI.
Aumente o engajamento dos funcionários e a retenção de conhecimento para tópicos críticos de DEI aproveitando a geração de vídeos com IA.
Expanda o Alcance Global do DEI.
Gere cursos de treinamento DEI abrangentes e acessíveis de forma eficiente, garantindo alcance a funcionários globais diversos com suporte multilíngue.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen ajuda a criar vídeos de treinamento DEI envolventes?
A HeyGen capacita as equipes de L&D e RH a produzir conteúdo altamente envolvente usando uma variedade de modelos de vídeo e visuais personalizados. Nosso gerador de vídeos de IA torna simples transformar seus roteiros de treinamento em vídeos personalizados de diversidade e inclusão com avatares de IA dinâmicos e narrações, garantindo que sua mensagem ressoe.
A HeyGen pode transformar meus roteiros de treinamento de diversidade existentes em vídeos?
Sim, a HeyGen é especializada na conversão eficiente de texto para vídeo a partir de roteiros. Basta inserir seu roteiro de vídeo, e o gerador de vídeos de IA da HeyGen criará vídeos de qualidade profissional com avatares de IA realistas e narrações de IA sincronizadas, suportando capacidades multilíngues para um alcance mais amplo.
O que torna a HeyGen uma ferramenta eficaz para equipes de L&D e RH que desenvolvem vídeos de treinamento de funcionários?
A HeyGen oferece uma solução simplificada para criar vídeos de treinamento de funcionários impactantes e vídeos de treinamento DEI. Sua plataforma intuitiva, juntamente com recursos como legendas e opções de acessibilidade, ajuda as equipes de L&D e RH a desenvolver soluções abrangentes de e-learning que abordam efetivamente tópicos como treinamento de viés inconsciente.
Como a HeyGen garante que nossos vídeos de treinamento DEI apresentem avatares e vozes de IA diversos?
A HeyGen oferece uma ampla seleção de avatares de IA diversos e narrações de IA para representar com precisão várias origens e demografias em seus vídeos de treinamento DEI. Você pode personalizar ainda mais esses elementos e aplicar Controles de Branding Personalizados para alinhar com a cultura inclusiva e a mensagem da sua organização.