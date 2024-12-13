Gerador de Vídeos de Treinamento DEI: Crie Conteúdo Inclusivo com IA

Capacite as equipes de L&D e RH a construir uma cultura inclusiva sem esforço usando os poderosos avatares de IA da HeyGen.

Crie um vídeo de 45 segundos para funcionários corporativos e líderes de equipe, usando um estilo visual profissional e empático com avatares de IA diversos em um ambiente de escritório moderno. O áudio deve ter uma narração clara e calma de IA ao apresentar um cenário comum de viés inconsciente e, em seguida, oferecer uma dica prática para promover uma cultura inclusiva, destacando os poderosos avatares de IA da HeyGen para uma representação realista.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo informativo de 60 segundos direcionado a equipes globais de L&D e RH, usando um estilo visual dinâmico que mostre cenários globais diversos com música de fundo envolvente. O vídeo deve demonstrar o papel crucial da acessibilidade no treinamento, exibindo visualmente o recurso de legendas multilíngues da HeyGen, permitindo que os espectadores vejam como o conteúdo envolvente pode alcançar um público mais amplo de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de 30 segundos animado e conciso para pequenas e médias empresas que buscam uma rápida integração de DEI. O estilo visual deve aproveitar modelos e cenas personalizáveis para destacar a facilidade de criação, enquanto uma voz amigável de IA explica como é simples transformar um roteiro em um vídeo personalizado de diversidade e inclusão usando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de 45 segundos orientado por histórias para gerentes de RH e L&D, empregando um estilo visual profissional com cenas e transições variadas para ilustrar um cenário positivo do mundo real resultante de práticas eficazes de DEI. Uma narração profissional de IA com sons de fundo relevantes narrará essa mini-história, demonstrando como os modelos e cenas envolventes da HeyGen podem ser utilizados para vídeos de treinamento de funcionários impactantes e soluções de e-learning.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento DEI

Crie vídeos de treinamento de diversidade, equidade e inclusão envolventes e inclusivos com ferramentas potentes de IA, transformando sua mensagem em conteúdo visual impactante.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento DEI
Comece delineando sua mensagem de diversidade, equidade e inclusão. Nossa plataforma utiliza seu texto para gerar conteúdo de vídeo atraente com a funcionalidade de texto para vídeo a partir de roteiro.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha a partir de uma biblioteca diversa de avatares de IA para representar sua mensagem. Selecione um avatar de IA que melhor se adapte ao tom e ao público do seu treinamento.
3
Step 3
Personalize a Estética do Seu Vídeo
Personalize seu vídeo de treinamento para corresponder à identidade da sua marca. Aplique controles de branding personalizados, como logotipos e cores, para manter uma aparência consistente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Treinamento
Uma vez que seu vídeo de treinamento DEI esteja completo, exporte-o facilmente no formato desejado. Utilize redimensionamento de proporção e exportações para preparar seu vídeo para várias plataformas.

Casos de Uso

Cultive uma Cultura Inclusiva

Inspire e motive sua força de trabalho com vídeos DEI envolventes e impactantes, promovendo uma cultura de trabalho mais inclusiva e equitativa.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen ajuda a criar vídeos de treinamento DEI envolventes?

A HeyGen capacita as equipes de L&D e RH a produzir conteúdo altamente envolvente usando uma variedade de modelos de vídeo e visuais personalizados. Nosso gerador de vídeos de IA torna simples transformar seus roteiros de treinamento em vídeos personalizados de diversidade e inclusão com avatares de IA dinâmicos e narrações, garantindo que sua mensagem ressoe.

A HeyGen pode transformar meus roteiros de treinamento de diversidade existentes em vídeos?

Sim, a HeyGen é especializada na conversão eficiente de texto para vídeo a partir de roteiros. Basta inserir seu roteiro de vídeo, e o gerador de vídeos de IA da HeyGen criará vídeos de qualidade profissional com avatares de IA realistas e narrações de IA sincronizadas, suportando capacidades multilíngues para um alcance mais amplo.

O que torna a HeyGen uma ferramenta eficaz para equipes de L&D e RH que desenvolvem vídeos de treinamento de funcionários?

A HeyGen oferece uma solução simplificada para criar vídeos de treinamento de funcionários impactantes e vídeos de treinamento DEI. Sua plataforma intuitiva, juntamente com recursos como legendas e opções de acessibilidade, ajuda as equipes de L&D e RH a desenvolver soluções abrangentes de e-learning que abordam efetivamente tópicos como treinamento de viés inconsciente.

Como a HeyGen garante que nossos vídeos de treinamento DEI apresentem avatares e vozes de IA diversos?

A HeyGen oferece uma ampla seleção de avatares de IA diversos e narrações de IA para representar com precisão várias origens e demografias em seus vídeos de treinamento DEI. Você pode personalizar ainda mais esses elementos e aplicar Controles de Branding Personalizados para alinhar com a cultura inclusiva e a mensagem da sua organização.

