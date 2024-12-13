Gerador de Vídeo de Integração DEI: Envolva Novos Contratados Facilmente
Crie experiências de integração inclusivas e impactantes rapidamente, aproveitando modelos personalizáveis e cenas diversas para cada novo contratado.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um módulo de treinamento de 45 segundos para todos os funcionários atuais, enfatizando a importância da linguagem e práticas inclusivas, servindo como vídeos de treinamento essenciais sobre diversidade. Este conteúdo requer um estilo visual profissional, mas envolvente, com gráficos claros e informativos e uma narração calma e tranquilizadora. Aproveitar o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen permitirá atualizações de conteúdo eficientes.
Gere um clipe de recrutamento dinâmico de 30 segundos para candidatos em potencial, destacando a cultura vibrante e inclusiva da empresa como parte dos nossos esforços de gerador de vídeo de integração DEI. O vídeo deve ter um estilo visual energético com cortes rápidos entre cenas diversas e música moderna e animada, projetado para envolver novos funcionários. Utilize os Modelos e cenas da HeyGen para criar rapidamente este vídeo atraente.
Produza um segmento de vídeo informativo de 75 segundos para integração de gerentes e líderes de equipe, detalhando novos requisitos de conformidade legal relacionados à diversidade no local de trabalho. A apresentação visual deve ser limpa e autoritária, com narrações profissionais e uma trilha sonora de fundo sutil e séria. O recurso de geração de narração da HeyGen garantirá áudio consistente e de alta qualidade para esta comunicação crítica.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento e a Retenção no Treinamento.
Aumente o engajamento dos funcionários e a retenção de conhecimento para integração DEI com vídeos impulsionados por IA.
Crie Conteúdo de Integração Diversificado Globalmente.
Crie de forma eficiente conteúdo de integração DEI diversificado e alcance todos os novos contratados globalmente com avatares de IA multilíngues.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração DEI impactantes?
A HeyGen atua como um gerador intuitivo de vídeos de integração DEI, utilizando avatares de IA avançados e capacidades de texto-para-vídeo para criar vídeos de treinamento sobre diversidade envolventes. Você pode criar conteúdo atraente para novos funcionários de forma eficiente, sem habilidades complexas de edição de vídeo.
Quais recursos tornam a HeyGen um poderoso gerador de vídeos de IA para treinamento de funcionários?
A HeyGen é um robusto gerador de vídeos de IA que oferece uma ampla gama de modelos de vídeo e um gerador de texto-para-vídeo sem interrupções. Isso permite que as empresas produzam vídeos de treinamento de funcionários de alta qualidade rapidamente, agilizando os processos de integração de funcionários.
A HeyGen pode produzir vídeos criativos e personalizados com suporte multilíngue?
Absolutamente, a HeyGen é projetada para produção de vídeos criativos, permitindo cenas totalmente personalizáveis e uma biblioteca diversificada de modelos de vídeo. Ela suporta narrações e legendas multilíngues, facilitando a geração de conteúdo envolvente para novos funcionários de diferentes origens linguísticas.
Como a HeyGen apoia a criação de vídeos com avatares de IA e conteúdo diverso?
A HeyGen aproveita avatares de IA avançados para transformar a geração de seu roteiro de vídeo em narrativas visuais dinâmicas. Este gerador de vídeos de IA permite a criação de vídeos de integração profissional e vídeos de treinamento de funcionários, garantindo conformidade legal e uma representação inclusiva no local de trabalho.