Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento passo a passo de 90 segundos para investidores iniciantes em criptomoedas, orientando-os na interação com um protocolo DeFi específico. Este conteúdo prático de 'como fazer' deve usar texto para vídeo claro a partir da geração de roteiro e utilizar legendas/captions da HeyGen para garantir a máxima compreensão da tecnologia blockchain.
Prompt de Exemplo 2
É necessário um vídeo explicativo profissional de 2 minutos para proprietários de pequenas empresas e profissionais financeiros, ilustrando os benefícios convincentes de integrar soluções de finanças descentralizadas. O vídeo deve empregar os avatares de IA da HeyGen para apresentar os pontos principais e incorporar visuais ricos da biblioteca de mídia/suporte de estoque, mostrando sua eficácia como criador de vídeos explicativos financeiros de IA.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um clipe educacional crucial de 45 segundos voltado para usuários atuais de DeFi e potenciais investidores, focando na compreensão dos riscos inerentes e medidas de segurança dentro de conceitos complexos de DeFi. Este vídeo deve adotar um estilo visual e de áudio sério, mas claro, usando efetivamente os templates e cenas da HeyGen e redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para várias plataformas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona Seu Gerador de Vídeos de Treinamento DeFi

Transforme conceitos complexos de DeFi em vídeos de treinamento envolventes sem esforço. Aproveite a IA para criar conteúdo educacional claro e preciso rapidamente.

Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Comece digitando ou colando seu conteúdo educacional de DeFi. Nossa plataforma utiliza tecnologia de texto para vídeo para converter seu roteiro em uma apresentação visual dinâmica.
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha entre uma variedade de avatares de IA profissionais para explicar claramente conceitos intrincados de blockchain, tornando seus vídeos de treinamento mais envolventes e relacionáveis.
Step 3
Aplique Marca e Melhorias
Aplique os controles de marca da sua organização, incluindo logotipos e cores, para garantir que seus vídeos de treinamento DeFi sejam consistentes e profissionais em todas as plataformas.
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de treinamento DeFi de alta qualidade e exporte-o na proporção de aspecto ideal para sua plataforma pretendida, pronto para distribuição aos seus alunos.

Casos de Uso

Aprimore a Eficácia do Treinamento DeFi

Aproveite a geração de vídeos impulsionada por IA para criar conteúdo de treinamento DeFi envolvente e interativo, melhorando significativamente o engajamento dos alunos e a retenção de conhecimento.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos explicativos de DeFi?

A HeyGen atua como um gerador de vídeos de IA intuitivo, permitindo que os usuários transformem roteiros em vídeos explicativos de DeFi envolventes. Com tecnologia avançada de texto para vídeo, simplifica significativamente a produção de conteúdo educacional convincente sobre finanças descentralizadas.

Posso manter minha identidade de marca ao produzir conteúdo educacional sobre blockchain com a HeyGen?

Absolutamente. A HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você integre seu logotipo, cores e outros elementos de marca em seu vídeo explicativo de blockchain. Isso garante consistência em todas as suas saídas do gerador de vídeos de treinamento DeFi.

Que tipos de vídeos de treinamento financeiro podem ser gerados usando a HeyGen?

A HeyGen é um criador de vídeos explicativos financeiros de IA versátil, capaz de produzir uma ampla gama de vídeos de treinamento, incluindo aqueles para integração de funcionários e protocolos DeFi complexos. Nossos avatares de IA e templates de vídeo personalizáveis facilitam a geração de vídeos de ponta a ponta para diversas necessidades educacionais.

A HeyGen oferece opções diversificadas para visuais e áudio gerados por IA em vídeos?

Sim, a HeyGen suporta uma rica variedade de opções criativas, incluindo uma seleção de avatares de IA realistas e narrações de IA de alta qualidade. Você também pode utilizar nossa biblioteca de mídia abrangente e suporte de estoque para aprimorar seu conteúdo de vídeo para explicações de tecnologia blockchain.

