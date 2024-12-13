Deepfake Video Maker: Transform Your Content with AI

Desbloqueie o poder dos avatares de IA para personalizar seu conteúdo de vídeo sem esforço.

522/2000

Explore Exemplos

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

um mosaico de imagens com uma que diz dominando o marketing nas redes sociaisum mosaico de imagens com uma que diz dominando o marketing nas redes sociais

Não gostou do resultado?
Experimente uma destas sugestões.

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Prompt 1
Mergulhe no mundo da geração de vídeos com IA com este vídeo de 60 segundos, perfeito para criadores de conteúdo e artistas digitais. Descubra como a tecnologia de troca de rostos pode transformar sua narrativa, permitindo que você crie vídeos deepfake que são inovadores e visualmente impressionantes. O vídeo utiliza um estilo visual dinâmico e futurista, realçado pelo suporte da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen, para demonstrar o potencial criativo infinito da IA sintética na personalização de conteúdo de vídeo.
Prompt 2
Este vídeo de 30 segundos é destinado a entusiastas da tecnologia e desenvolvedores interessados nos aspectos técnicos das ferramentas de IA para deepfake. Ele destaca a precisão e versatilidade da tecnologia de troca de rostos, mostrando como os avatares de IA da HeyGen podem ser usados para criar deepfakes realistas e éticos. O estilo visual é elegante e moderno, com foco na proeza técnica da IA, apoiado pelo recurso de redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para uma visualização otimizada em diferentes plataformas.
Prompt 3
Vivencie o futuro do conteúdo de vídeo personalizado neste vídeo de 45 segundos direcionado a profissionais de marketing e estrategistas de marca. Descubra como os geradores de vídeo com IA podem revolucionar suas campanhas de marketing ao criar mensagens sob medida que ressoam com seu público. O vídeo apresenta um estilo visual vibrante e cativante, utilizando a geração de voz da HeyGen para adicionar um toque profissional à narrativa da sua marca, garantindo que sua mensagem seja impactante e memorável.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole no campo de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Motor Criativo

Sem equipe. Sem cortes. Apenas o seu Agente de Vídeo IA em ação

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativo

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construído com Estrutura e Propósito

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Avaliações

Como usar um criador de vídeos deepfake

Siga estes passos para criar vídeos deepfake personalizados e éticos utilizando ferramentas avançadas de IA.

1
Step 1
Crie Seu Avatar de IA
Comece criando um avatar de IA que servirá como base para o seu vídeo deepfake. Esse avatar pode ser personalizado para combinar com a aparência e estilo desejados, garantindo um toque único e personalizado.
2
Step 2
Escolha um Modelo ou Cena
Selecione entre uma variedade de modelos e cenas para preparar o cenário do seu vídeo. Este recurso permite que você integre facilmente o seu avatar de IA em diferentes ambientes, enriquecendo o aspecto narrativo do seu conteúdo.
3
Step 3
Adicionar narração e legendas
Melhore seu vídeo adicionando uma narração gerada por IA. Você também pode incluir legendas para tornar seu conteúdo mais acessível e atraente para um público mais amplo.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Uma vez que você estiver satisfeito com sua criação, exporte o vídeo no formato desejado. Este passo garante que seu vídeo deepfake esteja pronto para ser compartilhado em diversas plataformas, mantendo alta qualidade e resolução.

Casos de Uso

O criador de vídeos deepfake da HeyGen utiliza a tecnologia de geração de vídeos por IA para criar conteúdo personalizado e envolvente, utilizando a tecnologia de troca de rostos e deepfakes éticos para contar histórias criativas.

Dê vida aos eventos históricos com a narração de vídeo impulsionada por IA

.

Use AI to recreate historical moments, making them vivid and relatable for educational and entertainment purposes.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen utiliza avatares de IA na criação de vídeos?

A HeyGen utiliza avatares de IA para transformar roteiros de texto em vídeos envolventes, permitindo que os usuários criem conteúdo personalizado e dinâmico sem esforço. Este recurso é ideal para quem deseja aprimorar a personalização do seu conteúdo em vídeo.

O que torna o HeyGen um dos principais criadores de vídeos deepfake?

HeyGen se destaca como um criador de vídeos deepfake ao oferecer tecnologia avançada de troca de rostos e ferramentas de IA sintética, garantindo deepfakes de alta qualidade e éticos para projetos criativos.

O HeyGen pode ajudar com a personalização de conteúdo em vídeo?

Sim, a HeyGen se destaca na personalização de conteúdo de vídeo ao fornecer modelos personalizáveis, controles de marca e uma rica biblioteca de mídia, permitindo que os usuários adaptem os vídeos às suas necessidades específicas.

Por que escolher a HeyGen para criar vídeos deepfake?

HeyGen é uma excelente escolha para criar vídeos deepfake devido às suas robustas capacidades de gerador de vídeo AI, que incluem geração de voz e redimensionamento de proporção de aspecto, garantindo saídas de vídeo profissionais e versáteis.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo