Crie um vídeo de 1 minuto "tutorial de deep learning" atraente, direcionado a iniciantes em deep learning e estudantes matriculados em cursos online, projetado para desmistificar conceitos complexos como retropropagação. O estilo visual deve ser limpo e profissional, com animações envolventes na tela para ilustrar ideias abstratas, complementadas por uma narração clara e de qualidade de estúdio. Aproveite os "avatares de IA" avançados da HeyGen para apresentar o material, proporcionando uma experiência de aprendizado humana e eficiente.

