Criador de Vídeos Explicativos: Crie Conteúdo Envolvente Rápido

Desenhe vídeos de treinamento ou marketing cativantes rapidamente. Utilize nossos extensos Modelos e cenas para começar em minutos.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de marketing elegante de 30 segundos para potenciais clientes do setor de tecnologia, mostrando como uma escolha de produto inteligente pode simplificar seu fluxo de trabalho. Este vídeo deve apresentar visuais modernos e limpos com avatares de IA realistas da HeyGen apresentando os principais benefícios, complementados por mídia dinâmica de suporte da biblioteca de Mídia/estoque, resultando em uma peça persuasiva e memorável.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo tutorial informativo de 60 segundos voltado para equipes internas ou novos usuários, detalhando os passos para usar um novo recurso de estruturação de decisões. O estilo visual deve ser claro e conciso, com texto na tela gerado perfeitamente a partir de um roteiro usando a capacidade de Texto para vídeo da HeyGen, aprimorado por Legendas automáticas para acessibilidade e reforço dos pontos principais.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um anúncio cativante de 20 segundos para redes sociais voltado para profissionais de marketing, demonstrando a eficiência de um processo de decisão simplificado. Empregue um estilo visual vibrante e acelerado com cortes rápidos e gráficos animados, usando a geração de Narração precisa da HeyGen para transmitir rapidamente os benefícios, garantindo que esteja otimizado para várias plataformas através de redimensionamento de Proporção e exportações para alcance máximo.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Estrutura de Decisão

Crie facilmente vídeos explicativos envolventes que esclarecem escolhas e processos complexos, guiando seu público com clareza e impacto.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece delineando sua estrutura de decisão. Use nossa plataforma intuitiva para gerar ou colar seu roteiro, aproveitando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para transformar texto diretamente em cenas envolventes.
2
Step 2
Selecione Visuais e Modelos
Escolha entre uma ampla gama de modelos profissionais ou construa suas próprias cenas. Incorpore facilmente imagens livres de royalties e vídeos de estoque de nossa biblioteca de mídia para ilustrar cada ponto de decisão, utilizando o recurso de modelos e cenas da HeyGen.
3
Step 3
Adicione Narrações de IA e Legendas
Aprimore seu vídeo com narrações de IA de som natural para explicar o fluxo de decisão. Gere automaticamente legendas e subtítulos precisos para acessibilidade e clareza, impulsionados pela geração de narração da HeyGen.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Explicativo
Revise seu vídeo de estrutura de decisão completo no editor. Uma vez satisfeito, baixe facilmente seu vídeo explicativo de alta qualidade, pronto para compartilhar em várias plataformas, usando as capacidades de redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Informações Complexas

Transforme assuntos intrincados como tópicos médicos em vídeos explicativos claros e compreensíveis para melhores resultados educacionais.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode aprimorar minha estratégia de marketing criativo com vídeos animados?

A HeyGen é uma plataforma de vídeo AI avançada projetada para potencializar sua estratégia de marketing criativo, gerando facilmente vídeos animados envolventes e vídeos explicativos. Seu editor de arrastar e soltar fácil de usar e a extensa biblioteca de modelos permitem que você dê vida à sua visão única, simplificando a criação de conteúdo.

O que torna a HeyGen um criador de vídeos explicativos fácil de usar para várias indústrias?

A HeyGen se destaca como um criador de vídeos explicativos fácil de usar devido à sua interface intuitiva e recursos poderosos. Você pode facilmente criar vídeos profissionais transformando texto em vídeo a partir de um roteiro e incorporando narrações de IA de alta qualidade, tornando o processo de edição de vídeo acessível a todos, independentemente da habilidade técnica.

A HeyGen suporta recursos avançados como narrações de IA e mídia de estoque para produção de vídeo?

Sim, a HeyGen suporta totalmente recursos avançados cruciais para a produção de vídeo moderna, incluindo narrações sofisticadas de IA e capacidades abrangentes de geração de roteiros. Além disso, os usuários têm acesso a uma rica biblioteca de mídia com vídeos de estoque e imagens livres de royalties, enriquecendo seu conteúdo com ativos profissionais.

Posso personalizar os vídeos criados com a HeyGen para branding profissional e consistência?

Absolutamente. A HeyGen fornece ferramentas robustas para personalizar seus vídeos para branding profissional, permitindo que você integre seus logotipos específicos e cores da marca. Você também pode aprimorar seu conteúdo com texto e legendas personalizadas, e selecionar música apropriada de uma diversa biblioteca de música, garantindo consistência de marca perfeita em todas as suas produções.

