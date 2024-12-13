O editor de vídeo de IA intuitivo da HeyGen suporta a criação de diversos conteúdos, desde vídeos de marketing e vídeos para redes sociais até vídeos de treinamento detalhados. Ele aproveita modelos de vídeo e uma rica biblioteca de conteúdo para facilitar a geração de vídeos de ponta a ponta para várias necessidades empresariais.