Criador de Vídeos para Melhoria de Decisões para Otimizar Suas Escolhas

Produza rapidamente vídeos de treinamento e marketing envolventes, aprimorados pela geração realista de Narração para máxima clareza.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine produzir um vídeo de 45 segundos projetado para criadores de conteúdo técnico, ilustrando a rapidez e eficiência de converter documentação detalhada em conteúdo de vídeo envolvente. Visualmente, busque uma estética dinâmica de demonstração gravada na tela com áudio nítido e claro e música de fundo sutil. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para transformar rapidamente guias técnicos escritos em conteúdo visual atraente sem gravação manual.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de treinamento de 2 minutos para profissionais de L&D, delineando um novo protocolo crítico de tomada de decisão para gerentes de projeto. O vídeo deve adotar um estilo visual instrucional, passo a passo, com texto claro na tela e uma voz tranquilizadora e profissional. Implemente a geração de Narração da HeyGen para garantir uma narração consistente e de alta qualidade ao longo da explicação detalhada do processo, melhorando a compreensão de todos os trainees.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de marketing conciso de 30 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas, destacando a facilidade de fazer escolhas operacionais inteligentes com dados. Imagine uma estética vibrante e moderna com gráficos em movimento envolventes e uma voz energética e persuasiva, perfeita para plataformas de mídia social. Empregue a extensa biblioteca de Modelos & cenas da HeyGen para construir rapidamente uma narrativa visualmente atraente que simplifica o conceito de tomada de decisão baseada em dados.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos para Melhoria de Decisões

Transforme dados complexos em vídeos claros e envolventes que orientam melhores decisões com um gerador de vídeo de IA intuitivo.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece digitando ou colando seu roteiro. Nossa plataforma utiliza tecnologia de texto-para-vídeo para converter instantaneamente suas palavras em um rascunho de vídeo, estabelecendo a base para seu conteúdo de melhoria de decisões.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais e Voz
Enriqueça sua mensagem selecionando um avatar de IA para apresentar suas informações. Complete isso com uma ampla gama de modelos de vídeo e uma narração de som natural gerada a partir do seu roteiro, garantindo clareza e engajamento.
3
Step 3
Aplique Sua Marca e Aperfeiçoe
Personalize seu vídeo com controles de marca, adicionando seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas. Adicione facilmente legendas para melhorar a acessibilidade e faça quaisquer edições finais para garantir que seu vídeo seja preciso e profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seus Insights
Uma vez finalizado, baixe seu vídeo de alta qualidade. Utilize nosso recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para adaptar facilmente seu vídeo de melhoria de decisões para várias plataformas e compartilhá-lo com sua equipe ou público.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Clarifique Informações Complexas

Transforme assuntos intrincados em vídeos explicativos claros e envolventes, tornando dados complexos acessíveis para decisões mais eficazes e aprimoradas.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de IA a partir de texto?

O poderoso gerador de vídeos de IA da HeyGen permite que os usuários transformem roteiros em vídeos explicativos envolventes, utilizando tecnologia avançada de texto-para-vídeo. Este processo simplificado permite a produção rápida de conteúdo de alta qualidade.

A HeyGen pode criar avatares de IA e gerar narrações realistas?

Sim, a HeyGen oferece uma ampla gama de avatares de IA que podem ser integrados aos seus vídeos, juntamente com capacidades sofisticadas de geração de Narração. Esta combinação dá vida aos seus roteiros com personagens digitais autênticos e vozes de som natural.

Quais recursos avançados de edição e ferramentas de colaboração a HeyGen oferece?

A HeyGen fornece um editor intuitivo de arrastar e soltar com recursos de edição profissional, permitindo que os usuários personalizem vídeos com controles de marca e geração de legendas. Sua plataforma baseada em nuvem também suporta colaboração em tempo real, aprimorando os fluxos de trabalho de produção para equipes.

Que tipos de vídeos posso criar com o editor de vídeo de IA da HeyGen?

O editor de vídeo de IA intuitivo da HeyGen suporta a criação de diversos conteúdos, desde vídeos de marketing e vídeos para redes sociais até vídeos de treinamento detalhados. Ele aproveita modelos de vídeo e uma rica biblioteca de conteúdo para facilitar a geração de vídeos de ponta a ponta para várias necessidades empresariais.

