Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo informativo de 30 segundos destinado a gerentes de marketing de concessionárias e equipes de vendas, demonstrando a eficiência de criar tours virtuais interativos para múltiplos veículos em seu sistema de gerenciamento de inventário. Empregue um estilo visual dinâmico e acelerado com transições rápidas entre diferentes modelos de carros, acompanhado por música animada e motivadora. Este vídeo deve enfatizar como os Templates & cenas e a Biblioteca de mídia/estoque da HeyGen simplificam a criação de conteúdo, permitindo que eles gerem rapidamente experiências de showroom virtual atraentes para todo o seu estoque.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo autoritário de 60 segundos direcionado a proprietários de concessionárias e especialistas em marketing digital, explicando como a IA para concessionárias pode melhorar significativamente o SEO e gerar mais leads qualificados. A apresentação visual deve ser limpa e profissional, usando sobreposições de texto na tela para destacar estatísticas chave, enquanto uma narração clara e concisa detalha os benefícios. Ilustre como a funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de script da HeyGen e as Legendas/legendas facilitam a produção de conteúdo atraente, garantindo uma presença digital eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo imersivo de 30 segundos para clientes que estão explorando opções de veículos, oferecendo um Tour Virtual 3D de Concessionária de Carros de um modelo em destaque. O estilo visual e de áudio deve ser amigável e conversacional, convidando os espectadores a explorar cada ângulo e característica como se estivessem fisicamente presentes em um showroom virtual. Use a geração de Narração da HeyGen para adicionar um toque pessoal, guiando o público pelos pontos de venda únicos do veículo para uma compreensão abrangente.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Tour pela Concessionária

Crie facilmente tours imersivos de concessionária virtual usando IA. Engaje clientes com tours interativos e destaque seu inventário com vídeo profissional.

1
Step 1
Crie Seu Script
Comece escrevendo um script detalhado que descreva as áreas principais da sua concessionária, veículos em destaque e pontos de venda únicos. Aproveite as capacidades do nosso gerador de vídeo com IA para transformar seu texto em uma narrativa visual dinâmica, dando vida ao seu tour.
2
Step 2
Selecione Elementos Visuais
Escolha entre uma variedade de templates e cenas profissionais para representar melhor sua marca. Personalize seu showroom virtual com elementos de marca e integre seus próprios ativos de biblioteca de mídia, como fotos e vídeos de veículos de alta qualidade, para melhorar a experiência visual.
3
Step 3
Adicione Narrações e Vozes
Melhore seu tour com narrações claras e envolventes. Utilize nosso recurso de geração de narração para criar áudio com som natural que guie os espectadores pela sua concessionária, explicando características e respondendo a possíveis perguntas sem a necessidade de um apresentador humano.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Tour
Uma vez que seus tours virtuais interativos estejam completos, exporte-os no formato e resolução desejados. Incorpore facilmente esses vídeos cativantes em seu site, compartilhe-os nas redes sociais ou integre-os em campanhas de marketing digital para alcançar um público mais amplo.

Melhore a Integração e Treinamento de Funcionários

Utilize vídeos de tours virtuais com IA para melhorar o engajamento e a retenção de treinamento para novos funcionários e equipes de vendas da concessionária.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar a criação de um tour 3D de concessionária de carros virtual?

A HeyGen capacita você a criar tours 3D de concessionária de carros virtuais atraentes, aproveitando seu avançado gerador de vídeo com IA. Você pode transformar scripts em vídeos dinâmicos com avatares de IA realistas e geração de narração profissional, tornando seu processo de criação de conteúdo eficiente e envolvente.

Quais opções criativas a HeyGen oferece para um gerador de tour pela concessionária?

A HeyGen oferece extensas opções criativas para o seu gerador de tour pela concessionária, permitindo que você projete tours virtuais interativos envolventes. Utilize templates & cenas personalizáveis, incorpore sua marca consistente com controle de logotipo e cores, e acesse uma rica biblioteca de mídia para criar listagens de destaque que cativam potenciais compradores.

Posso personalizar vídeos para engajamento do cliente usando a IA da HeyGen?

Sim, a HeyGen permite a criação de conteúdo personalizado para um engajamento aprimorado do cliente. Você pode gerar vídeos personalizados usando avatares de IA a partir de scripts de texto-para-vídeo, criando mensagens SMS personalizadas e educadas ou outras comunicações que ressoem diretamente com seu público.

Como a HeyGen apoia a criação de conteúdo único para showrooms virtuais?

A HeyGen ajuda você a produzir conteúdo único para seu showroom virtual de forma eficiente, contribuindo para a melhoria do SEO. Com geração de texto-para-vídeo e narração, você pode criar narrativas de vídeo distintas e, em seguida, utilizar redimensionamento de proporção e exportações para garantir que seu conteúdo esteja otimizado para várias plataformas, maximizando alcance e impacto.

