Absolutamente, a HeyGen garante a consistência da marca em todos os seus vídeos de treinamento técnico através de seus controles abrangentes de Branding. Você pode facilmente integrar o logotipo da sua empresa, paletas de cores específicas e fontes, além de utilizar modelos personalizáveis para um visual unificado. Isso mantém uma identidade de marca profissional e reconhecível em todos os materiais de treinamento de funcionários.