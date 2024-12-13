O HeyGen melhora a acessibilidade com um gerador automático de legendas de IA e suporta narrações em mais de 140 idiomas, alcançando efetivamente uma força de trabalho global. Você também pode exportar vídeos em várias proporções de aspecto, garantindo que seu conteúdo de integração e vídeos explicativos sejam adequados para diferentes plataformas e públicos.