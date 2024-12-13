Gerador de Vídeos de Treinamento de Dados com IA Sem Esforço

Produza vídeos de treinamento cativantes para integração de funcionários e treinamento técnico. Utilize Avatares de IA para transformar seu texto em conteúdo envolvente e profissional sem esforço.

Crie um vídeo envolvente de 45 segundos para novos membros da equipe explicando conceitos complexos de dados, usando os avatares de IA da HeyGen para apresentar informações com uma estética visual moderna, brilhante e estilo infográfico, e uma narração animada e amigável.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um anúncio dinâmico de 30 segundos para redes sociais direcionado a profissionais de marketing, mostrando como transformar texto em vídeos envolventes instantaneamente com os Modelos e cenas da HeyGen, apresentando cortes rápidos, gráficos modernos e uma trilha sonora energética acompanhada de uma narração clara.
Prompt de Exemplo 2
Produza vídeos introdutórios de treinamento concisos de 60 segundos para departamentos de RH sobre uma nova política da empresa, empregando o gerador de vídeo de IA da HeyGen para criar uma estética corporativa profissional com avatares de IA e uma narração clara, autoritária, mas acessível, aprimorando a compreensão com destaques de texto na tela.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva uma peça abrangente de documentação em vídeo de 90 segundos para funcionários aprendendo um novo procedimento técnico, utilizando o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para visuais passo a passo e gravações de tela, complementados por legendas para acessibilidade, tudo apresentado com uma narração calma e instrutiva e design minimalista, detalhando efetivamente os POPs com IA.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Treinamento de Dados

Transforme sem esforço seus roteiros de treinamento de dados em documentação de vídeo profissional e envolvente com nossa plataforma de vídeo de IA intuitiva, otimizando seu processo de aprendizado e desenvolvimento.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Cole seu conteúdo de treinamento de dados ou instruções detalhadas diretamente na plataforma. Nossa capacidade de "Texto para vídeo a partir de roteiro" converterá seu texto em uma narrativa de vídeo dinâmica.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Selecione de uma biblioteca diversificada de "avatares de IA" para narrar seu treinamento de dados, dando vida ao seu conteúdo com uma presença profissional na tela.
3
Step 3
Aplique Marca e Estilo
Aprimore o apelo visual do seu vídeo e mantenha a consistência da marca aplicando "Modelos e cenas" profissionais adaptados para conteúdo educacional.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento
Gere seu vídeo de treinamento de alta qualidade, completo com "Legendas" automáticas, pronto para integração perfeita em LMSs ou compartilhamento como documentação de vídeo crucial.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Otimize o Treinamento Técnico

.

Simplifique conceitos de dados intrincados e procedimentos técnicos convertendo informações complexas em vídeos de IA claros e fáceis de entender.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode aprimorar meu processo criativo para gerar vídeos de treinamento de dados?

A HeyGen é um inovador gerador de vídeos de IA que transforma texto em vídeos envolventes, ideal para vídeos criativos de treinamento de dados. Utilize avatares de IA realistas e diversos modelos para otimizar seus fluxos de trabalho de produção de vídeo e criar conteúdo visual atraente de forma eficiente.

O que torna a HeyGen uma plataforma de vídeo de IA eficaz para documentação de vídeo abrangente?

A HeyGen oferece uma plataforma de vídeo de IA intuitiva que simplifica a criação de documentação em vídeo. Com avatares de IA realistas e narrações de IA de alta qualidade, você pode facilmente produzir conteúdo profissional e envolvente que ressoe com seu público.

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos para redes sociais e POPs com IA?

A HeyGen permite que você transforme rapidamente texto em vídeos envolventes, perfeitos para vídeos dinâmicos de redes sociais ou POPs detalhados com IA. Aproveite os modelos pré-construídos e opções de personalização para manter a consistência da marca em todas as suas comunicações em vídeo.

A HeyGen pode ajudar com suporte multilíngue para vídeos de integração de funcionários globais?

Sim, a HeyGen suporta a criação de vídeos multilíngues, tornando-se uma excelente ferramenta para integração de funcionários globais. Gere facilmente narrações de IA em vários idiomas para garantir que seus vídeos de treinamento sejam acessíveis e impactantes para uma força de trabalho diversificada.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo