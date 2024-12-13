O Criador Definitivo de Vídeos de Treinamento em Segurança de Dados para Equipes

Produza vídeos de treinamento em segurança de dados envolventes para combater phishing e vazamentos de dados usando nossos avatares de IA realistas.

Crie um vídeo envolvente de 1 minuto baseado em cenários para novos funcionários, focando no reconhecimento de tentativas comuns de phishing e na prevenção de vazamentos de dados. O estilo visual deve ser acessível e ligeiramente interativo, utilizando os avatares de IA da HeyGen para demonstrar ações corretas e incorretas, acompanhado por uma narração clara e tranquilizadora.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento profissional de 90 segundos voltado para todos os funcionários para o treinamento anual de conscientização sobre segurança, destacando as melhores práticas para criar senhas fortes e habilitar a autenticação multifator. Empregue um estilo visual limpo com texto proeminente na tela através de legendas para reforçar as etapas principais, aproveitando os diversos modelos e cenas da HeyGen para manter um tom autoritário.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo abrangente de 2 minutos de treinamento de conformidade para departamentos que lidam com dados sensíveis de clientes ou da empresa, como RH ou jurídico, detalhando protocolos de manuseio seguro de dados e requisitos regulatórios. O vídeo deve ter um estilo visual informativo e sério, incorporando imagens relevantes da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen, tudo gerado de forma eficiente usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de dica rápida de 45 segundos para trabalhadores remotos e funcionários que usam dispositivos pessoais, abordando práticas essenciais de segurança de dispositivos móveis para prevenir a perda de dados. O estilo visual e de áudio deve ser moderno, dinâmico e conciso, apresentando avatares de IA dinâmicos e otimizado para vários tamanhos de tela através do redimensionamento e exportação de proporção de aspecto da HeyGen para fácil distribuição.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Treinamento em Segurança de Dados

Crie rapidamente vídeos de treinamento em segurança de dados envolventes e precisos para aumentar a conscientização e conformidade em toda a sua organização.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Treinamento
Comece convertendo seus roteiros de segurança de dados em conteúdo de vídeo atraente usando texto para vídeo. Alternativamente, selecione de uma biblioteca de modelos profissionais para construir rapidamente seus módulos de treinamento em conscientização sobre segurança.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Aumente o engajamento selecionando um avatar de IA diversificado para transmitir suas mensagens de segurança de dados. Nossos avatares de IA dão vida ao seu roteiro, tornando tópicos complexos mais relacionáveis para os funcionários.
3
Step 3
Personalize e Refine
Aplique a identidade única da sua marca com logotipos e cores personalizados. Gere narrações com som natural e adicione legendas para garantir que seus vídeos de treinamento de conformidade sejam acessíveis e impactantes.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Baixe seus vídeos de treinamento em segurança de dados concluídos em várias proporções de aspecto adequadas para qualquer plataforma. Integre seu novo conteúdo de forma contínua em seu Sistema de Gestão de Aprendizagem (LMS) para fácil implantação aos funcionários.

Casos de Uso

Desmistifique Conceitos Complexos de Segurança

Transforme tópicos complexos de segurança de dados em vídeos claros, compreensíveis e visualmente atraentes, tornando o treinamento de conformidade acessível para todos.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar nossos vídeos de treinamento em segurança de dados?

A HeyGen, um gerador de vídeos com IA, capacita você a criar conteúdo de vídeo altamente envolvente para treinamento em segurança de dados. Você pode transformar treinamentos complexos de conscientização em segurança em lições claras e memoráveis usando avatares de IA e cenas dinâmicas.

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para a criação escalável de vídeos de treinamento de conformidade?

A HeyGen oferece capacidades robustas de texto para vídeo, narração em IA em vários idiomas para localização e fácil integração para distribuição em LMS. Isso simplifica o processo técnico de produção de conteúdo extenso de vídeos de treinamento de conformidade.

Posso personalizar avatares de IA e modelos para cenários específicos de treinamento em conscientização sobre segurança?

Absolutamente! A HeyGen permite ampla personalização de avatares de IA e oferece uma variedade de modelos para se adequar a cenários específicos de treinamento em conscientização sobre segurança, como simulações de phishing ou vazamentos de dados. Isso garante que a criação de seus vídeos esteja perfeitamente alinhada com sua marca e mensagem.

Quão rapidamente a HeyGen pode nos ajudar a produzir vídeos eficazes de integração de funcionários para segurança de dados?

Com a HeyGen, você pode produzir rapidamente vídeos profissionais de treinamento em segurança de dados para integração de funcionários em minutos, não dias. Sua interface intuitiva e ferramentas alimentadas por IA aceleram significativamente o fluxo de trabalho de criação de vídeos.

