Crie um vídeo envolvente de conscientização sobre segurança de 1,5 minuto para todos os funcionários, especialmente novos contratados, para combater "phishing scams" e táticas de "engenharia social" comuns. O estilo visual deve ser uma mistura de cenários simulados em live-action e explicações animadas, com uma narração clara e autoritária guiando os espectadores. O áudio deve ser sério, mas acessível. Utilize os "avatares de IA" da HeyGen para retratar realisticamente várias tentativas de engenharia social e demonstrar as melhores práticas para identificar e relatar "links suspeitos", garantindo uma experiência de aprendizado altamente relacionável e impactante.

Gerar Vídeo