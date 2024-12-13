A HeyGen agiliza significativamente a produção de vídeos através de sua interface intuitiva, oferecendo uma ampla gama de modelos de vídeo e poderosas capacidades de texto para vídeo. Você pode rapidamente gerar planos de aula abrangentes ou conteúdo de desenvolvimento de habilidades simplesmente inserindo seu roteiro, permitindo que a IA crie apresentações animadas e vídeos completos com texto para fala em minutos.