Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Produza um vídeo dinâmico de 60 segundos para apresentação de produto, direcionado a CTOs e Líderes de Desenvolvimento, destacando como a HeyGen garante uma segurança robusta da plataforma, com foco especial na integração perfeita de SSO. O estilo visual deve ser moderno e envolvente, com transições rápidas e uma trilha sonora animada, utilizando avatares de IA para personificar recursos de segurança complexos e simplificar sua explicação.
Crie um vídeo de microaprendizagem envolvente de 45 segundos para novos funcionários, enfatizando as melhores práticas para proteção de dados de clientes e manutenção da confidencialidade. O vídeo deve ter um estilo visual amigável e acessível, com cores quentes e um tom claro e encorajador, entregue através da geração de Narração da HeyGen, tornando tópicos complexos de conformidade fáceis de entender e reter.
Desenhe um vídeo informativo de 1 minuto para Administradores de TI Empresariais, demonstrando como conduzir testes de penetração eficazes em um ambiente de nuvem privada virtual segura. O estilo visual e de áudio deve ser detalhado e explicativo, utilizando gravações de tela e diagramas com narração calma e constante, aprimorada por Legendas automáticas para acessibilidade e clareza em ambientes barulhentos.
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Impulsione o Treinamento de Proteção de Dados.
Aumente o engajamento e a retenção dos funcionários em treinamentos críticos de proteção de dados e segurança da informação com vídeos impulsionados por IA.
Escale o Treinamento de Conformidade.
Crie e distribua de forma eficiente cursos abrangentes de proteção de dados e conformidade de privacidade para uma força de trabalho global.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen protege minhas informações sensíveis e garante a privacidade dos dados?
A HeyGen prioriza a proteção robusta de dados, aderindo a padrões globais como a conformidade com o GDPR e possuindo certificações como ISO/IEC 27001 e SOC 2. Nossa plataforma utiliza soluções de nuvem seguras, incluindo AWS, com protocolos de criptografia fortes para proteger os dados dos seus clientes.
Quais medidas de segurança estão em vigor para proteger a própria plataforma de criação de vídeos da HeyGen?
A HeyGen implementa uma segurança abrangente da plataforma, incluindo recursos como Single Sign-On (SSO) para controle de acesso, testes de penetração regulares e um ambiente de nuvem privada virtual. Isso garante a criação segura de conteúdo e protege seus ativos valiosos.
A HeyGen pode ser usada como um criador de vídeos de proteção de privacidade com IA para treinamento?
Absolutamente. O criador de vídeos com IA da HeyGen permite que você crie facilmente vídeos de treinamento envolventes sobre proteção de dados e privacidade, simplificando informações complexas para treinamento corporativo e conformidade. Você pode usar avatares de IA e texto-para-vídeo para transmitir mensagens críticas de segurança de forma eficaz.
A HeyGen oferece recursos para gerenciamento seguro de conteúdo e colaboração em equipe?
Sim, a HeyGen fornece recursos de criação de conteúdo seguro, incluindo funções de usuário para gerenciar o acesso da equipe e controles de marca para manter a confidencialidade e a consistência. Nossa plataforma garante que seu processo de criação de vídeos permaneça seguro e controlado do início ao fim.