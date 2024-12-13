Sim, a HeyGen oferece controles abrangentes de branding para garantir que seus vídeos estejam alinhados com a identidade da sua marca, incluindo logotipos e cores personalizados. Você também pode utilizar nosso extenso suporte de biblioteca de mídia/estoque e ajustar facilmente o redimensionamento de proporção de aspecto para várias plataformas, garantindo um produto final polido.