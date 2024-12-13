Desbloqueie a Eficiência com um Gerador de Vídeo Tutorial de Dashboard

Crie vídeos tutoriais profissionais sem esforço. Transforme seus roteiros em guias visuais envolventes usando nossa capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Imagine criar facilmente um vídeo tutorial de 45 segundos para usuários iniciantes, apresentado com visuais claros e brilhantes e uma narração amigável e animada. Este vídeo envolvente, um exemplo perfeito de um gerador de vídeo tutorial com IA em ação, apresenta um avatar de IA realista que guia os espectadores passo a passo, tudo impulsionado pela geração de narração precisa da HeyGen para máxima clareza.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de documentação profissional de 60 segundos para equipes internas e novos contratados, utilizando uma estética visual limpa e um tom instrutivo e calmo. Foque em transformar textos complexos em SOPs simplificados com IA, facilmente alcançável através da funcionalidade avançada de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen, incluindo legendas essenciais para melhorar a compreensão.
Prompt de Exemplo 2
Como profissionais de vendas e marketing podem rapidamente produzir apresentações impactantes para clientes? Desenvolva um vídeo dinâmico de 30 segundos com gráficos modernos e elegantes e uma voz confiante e persuasiva, mostrando como os modelos com IA da HeyGen e o amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque elevam o engajamento e o profissionalismo, tornando cada apresentação inesquecível.
Prompt de Exemplo 3
Transforme o conteúdo extenso de Plataformas de E-Learning em um vídeo instrucional envolvente de 90 segundos para educadores e gerentes de treinamento. Apresente visuais educacionais passo a passo combinados com uma voz clara e autoritária, demonstrando como a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen converte perfeitamente instruções detalhadas em tutoriais profissionais, oferecendo redimensionamento de proporção de aspecto versátil e exportações para diversas plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeo Tutorial de Dashboard

Crie vídeos tutoriais envolventes e precisos para qualquer dashboard com nossa plataforma impulsionada por IA, transformando explicações de dados complexos em guias visuais claros e profissionais.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Tutorial
Comece escrevendo ou colando seu conteúdo para o tutorial de dashboard. Nossa funcionalidade de **Texto-para-vídeo a partir de roteiro** permite que você converta instantaneamente suas explicações escritas em uma narrativa de vídeo dinâmica, pronta para aprimoramento visual.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma ampla gama de **avatares de IA** para apresentar seu tutorial. Esses apresentadores digitais adicionam um toque profissional, tornando sua documentação em vídeo envolvente e relacionável para os espectadores.
3
Step 3
Personalize Visuais e Branding
Integre capturas de tela do seu dashboard e aplique as cores e logotipos da sua marca usando **controles de Branding**. Isso garante que seus tutoriais profissionais sejam consistentes com a identidade da sua empresa.
4
Step 4
Gere e Exporte Seu Vídeo
Uma vez que seu tutorial de dashboard esteja completo, gere facilmente seu vídeo final. Utilize **redimensionamento de proporção de aspecto e exportações** para garantir que seus vídeos tutoriais finalizados estejam perfeitamente formatados para qualquer plataforma ou dispositivo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conceitos Complexos de Dashboard

.

Crie documentação em vídeo clara e envolvente para dashboards complexos, tornando recursos complexos facilmente compreensíveis.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de tutoriais profissionais?

A HeyGen é um avançado gerador de vídeo tutorial com IA que simplifica a criação de tutoriais profissionais transformando texto em vídeos envolventes com Avatares de IA realistas e narração gerada por IA, aproveitando sua plataforma de IA generativa.

A HeyGen pode me ajudar a produzir documentação em vídeo eficaz para SOPs?

Com certeza. A HeyGen simplifica o processo de criação de documentação em vídeo e SOPs com IA, oferecendo modelos com IA e um Editor de Vídeo intuitivo, garantindo que seus procedimentos operacionais padrão sejam claramente comunicados.

Quais capacidades a HeyGen oferece para gerar vídeos de treinamento de dashboard de relatórios?

A HeyGen funciona como um poderoso gerador de vídeo tutorial de dashboard, permitindo que os usuários criem vídeos de treinamento de dashboard de relatórios abrangentes para plataformas como Power BI, melhorando a clareza para equipes internas e apresentações a clientes.

Além de tutoriais, como a IA generativa da HeyGen eleva conteúdos diversos?

A plataforma de IA generativa da HeyGen capacita a criação de conteúdos diversos, desde Plataformas de E-Learning até marketing, utilizando Avatares de IA e narração gerada por IA para produzir conteúdo de vídeo de alta qualidade e escalável sem esforço.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo