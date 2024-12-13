A criação de vídeos avançada com tecnologia de IA do HeyGen, apresentando Atores de Voz de IA e Gerador de Legendas de IA, melhora significativamente a eficácia dos vídeos de treinamento. Isso leva a uma comunicação mais clara, o que pode ajudar a otimizar os processos de treinamento e reduzir os tickets de suporte ao fornecer uma biblioteca de tutoriais em vídeo abrangente.