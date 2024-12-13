Gerador de Vídeos de Treinamento com IA: Crie Cursos Envolventes Rapidamente

Crie vídeos de treinamento envolventes e eficazes sem esforço. Nossos avatares de IA dão vida ao seu conteúdo, garantindo um fluxo de trabalho simplificado e melhores resultados de aprendizagem.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um guia de 90 segundos para profissionais de TI, ilustrando a criação de tutoriais rápidos de software usando a HeyGen. Empregue um estilo visual dinâmico, semelhante a gravações de tela, combinado com uma narração amigável e conversacional gerada por IA. Este vídeo deve destacar o uso de modelos personalizáveis e a geração automática de legendas para melhorar a compreensão e a acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 2 minutos direcionado a departamentos de RH e especialistas em integração de funcionários, focando na criação de experiências envolventes para novos contratados. O vídeo deve apresentar visuais modernos e animados com diversos avatares de IA dando boas-vindas aos novos membros da equipe, complementados por uma narração encorajadora gerada através da "Geração de Narração" da HeyGen. Isso enfatiza o poder dos avatares de IA na personalização da integração.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo promocional de 45 segundos para gerentes de negócios que buscam otimizar a criação de vídeos, apresentando a HeyGen como uma plataforma de IA generativa. O estilo visual deve ser elegante e futurista, transmitindo eficiência de custo e tempo, com uma voz de IA confiante e concisa. Demonstre como "Texto para vídeo a partir de roteiro" produz rapidamente conteúdo de alta qualidade, facilmente adaptável para várias plataformas usando "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto".
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona Nosso Gerador de Vídeos de Treinamento com IA

Transforme seus materiais de treinamento em vídeos profissionais e envolventes com IA sem esforço, economizando tempo e recursos valiosos para sua equipe.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro ou Conteúdo
Comece inserindo seu conteúdo de treinamento ou roteiro no editor de texto. Nossa plataforma usa essa entrada para alimentar a criação do seu vídeo de treinamento com IA.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar e Voz de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para apresentar seu treinamento e selecione uma narração de IA que combine com o tom e estilo da sua marca.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Enriqueça seu vídeo com elementos de nossa biblioteca de mídia e aplique seus controles de marca, incluindo logotipos, cores e música de fundo.
4
Step 4
Gere e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez finalizado, gere seu vídeo de treinamento de alta qualidade. Exporte-o facilmente em vários formatos de proporção de aspecto e compartilhe com sua equipe ou público.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conceitos Complexos de DAO

Transforme tópicos complexos de governança, técnicos ou procedimentais de DAO em vídeos de treinamento claros e fáceis de entender que melhoram a compreensão dos membros.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen facilita a criação de vídeos com IA para treinamento?

A HeyGen é uma plataforma de IA generativa que transforma texto em vídeo, permitindo que os usuários criem vídeos de treinamento profissionais usando avatares de IA e tecnologia avançada de conversão de texto em fala, simplificando todo o processo de produção de vídeo.

A HeyGen pode se integrar a fluxos de trabalho existentes para simplificar a produção de vídeos?

Sim, a HeyGen suporta um fluxo de trabalho simplificado, permitindo que os usuários convertam roteiros em vídeos, integrem-se a ferramentas como o ChatGPT e utilizem modelos personalizáveis, aumentando significativamente a eficiência para equipes de L&D e iniciativas de integração de funcionários.

Quais opções de personalização estão disponíveis para avatares de IA e conteúdo de vídeo na HeyGen?

A HeyGen oferece ampla personalização para avatares de IA e conteúdo de vídeo, incluindo controles de marca, uma rica biblioteca de mídia e a capacidade de criar Clones de Avatar Personalizados para vídeos de treinamento altamente personalizados e envolventes.

A HeyGen oferece recursos para criar vídeos de treinamento multilíngues e acessíveis?

Sim, a HeyGen utiliza tecnologia avançada de conversão de texto em fala e legendas automáticas para facilitar a criação de vídeos de treinamento multilíngues, aumentando a acessibilidade e o alcance para públicos diversos sem a necessidade de microfones, câmeras ou atores.

