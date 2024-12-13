Gerador de Vídeos de Treinamento com IA: Crie Cursos Envolventes Rapidamente
Crie vídeos de treinamento envolventes e eficazes sem esforço. Nossos avatares de IA dão vida ao seu conteúdo, garantindo um fluxo de trabalho simplificado e melhores resultados de aprendizagem.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um guia de 90 segundos para profissionais de TI, ilustrando a criação de tutoriais rápidos de software usando a HeyGen. Empregue um estilo visual dinâmico, semelhante a gravações de tela, combinado com uma narração amigável e conversacional gerada por IA. Este vídeo deve destacar o uso de modelos personalizáveis e a geração automática de legendas para melhorar a compreensão e a acessibilidade.
Produza um vídeo de 2 minutos direcionado a departamentos de RH e especialistas em integração de funcionários, focando na criação de experiências envolventes para novos contratados. O vídeo deve apresentar visuais modernos e animados com diversos avatares de IA dando boas-vindas aos novos membros da equipe, complementados por uma narração encorajadora gerada através da "Geração de Narração" da HeyGen. Isso enfatiza o poder dos avatares de IA na personalização da integração.
Desenhe um vídeo promocional de 45 segundos para gerentes de negócios que buscam otimizar a criação de vídeos, apresentando a HeyGen como uma plataforma de IA generativa. O estilo visual deve ser elegante e futurista, transmitindo eficiência de custo e tempo, com uma voz de IA confiante e concisa. Demonstre como "Texto para vídeo a partir de roteiro" produz rapidamente conteúdo de alta qualidade, facilmente adaptável para várias plataformas usando "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto".
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento e a Retenção no Treinamento.
Aproveite a IA para criar vídeos de treinamento dinâmicos que aumentam significativamente o engajamento dos alunos e a retenção de conhecimento dentro do seu DAO.
Expanda Cursos de Treinamento e Alcance Global.
Produza mais conteúdo de treinamento sem esforço, permitindo que seu DAO eduque uma base de membros globalmente distribuída de forma eficiente.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen facilita a criação de vídeos com IA para treinamento?
A HeyGen é uma plataforma de IA generativa que transforma texto em vídeo, permitindo que os usuários criem vídeos de treinamento profissionais usando avatares de IA e tecnologia avançada de conversão de texto em fala, simplificando todo o processo de produção de vídeo.
A HeyGen pode se integrar a fluxos de trabalho existentes para simplificar a produção de vídeos?
Sim, a HeyGen suporta um fluxo de trabalho simplificado, permitindo que os usuários convertam roteiros em vídeos, integrem-se a ferramentas como o ChatGPT e utilizem modelos personalizáveis, aumentando significativamente a eficiência para equipes de L&D e iniciativas de integração de funcionários.
Quais opções de personalização estão disponíveis para avatares de IA e conteúdo de vídeo na HeyGen?
A HeyGen oferece ampla personalização para avatares de IA e conteúdo de vídeo, incluindo controles de marca, uma rica biblioteca de mídia e a capacidade de criar Clones de Avatar Personalizados para vídeos de treinamento altamente personalizados e envolventes.
A HeyGen oferece recursos para criar vídeos de treinamento multilíngues e acessíveis?
Sim, a HeyGen utiliza tecnologia avançada de conversão de texto em fala e legendas automáticas para facilitar a criação de vídeos de treinamento multilíngues, aumentando a acessibilidade e o alcance para públicos diversos sem a necessidade de microfones, câmeras ou atores.